Ciccio Cosenza: "A Lecce non doveva finire così"

Francesco Cosenza si è presentato in conferenza stampa come nuovo giocatore dell'Alessandria, spiegando la sua scelta di giocare in serie C: "La mia carriera è stata sempre tra Serie B e Serie C. Si, ho conquistato la Serie A ma lo scorso anno ho giocato poco, non da protagonista. Ero il vecchietto, il capitano, della squadra. Io ho voglia ancora di giocare e per me era umiliante stare fuori e quindi si è creata questa situazione che per me è importante dato che ho ancora voglia di giocare. A malincuore si è chiusa quella parentesi perché è finita non nel modo giusto".

Sul suo arrivo all'Alessandria: "La trattativa è partita una settimana prima della chiusura del mercato. Ho scelto immediatamente Alessandria perché conosco il direttore sportivo, dato che ci ho giocato contro, ed il mister, con cui ho già vinto un campionato a Vercelli. C’erano tutti i presupposti per iniziare subito questa avventura ma l’unico problema, che mi ha fatto perdere qualche giorno, è stato dover risolvere il contratto con il Lecce".

SPORTAL.IT | 04-09-2019 10:53