Ciccio Graziani ne ha per Higuain e per Icardi

Il campione del mondo del 1982 Ciccio Graziani, durante "Il Processo" di Radio Sportiva, si è espresso così sulle manovre della Juventus per l'attacco: "Il miglior Gonzalo Higuain, quello di Napoli o del primo anno alla Juventus, mi piace da morire e non lo cambierei con nessuno. Ma negli ultimi due mesi è stato inguardabile, la Juve ha giocato spesso in 10 a causa sua. Anche contro l'Inter il Pipita ha giocato da 4 in pagella, nonostante il gol nel finale. Questo Higuain non serve, se non ritrova il cannibalismo e la fame che aveva qualche tempo fa".

"Scambio con Icardi? Al posto della Juventus se dovessi fare un investimento in attacco prenderei subito Cavani o piuttosto Ciro Immobile, che ritengo in questo momento più funzionale. Icardi segna, ma non partecipa al gioco della squadra. E poi non mi piace il fatto che chieda ancora una volta un aumento, è il capitano dell'Inter e dovrebbe avere un atteggiamento diverso".

L’ipotesi di uno scambio tra centravanti argentini sta tenendo banco da alcuni giorni e ha già visto esprimersi sul tema numerosi esponenti del mondo del calcio, come per esempio Massimo Moratti, l’ex presidente dell’Inter.

A sorpresa l’ex presidente della ‘Beneamata’ sarebbe disposto ad accettare lo scambio, ovviamente con un conguaglio economico a favore del club milanese, che si dovrebbe aggirare intorno ai 50 milioni di euro: “Piuttosto che farcelo portare via con la clausola, lo scambio con Higuain potrebbe essere un’operazione da tenere in considerazione, senza dubbio” ha dichiarato a FcInterNews.it.

“Devo dire che Icardi è un giocatore in costante crescita e quindi mi sembra di poter dire che il suo vero potenziale non lo conosciamo ancora. Di conseguenza c’è molta curiosità – ha continuato Moratti – verso quel che ancora può diventare, certamente più forte di quanto non lo sia già. Dall’altra parte c’è Higuain che certamente è un giocatore di grande esperienza e ha dimostrato di essere determinante sia al Napoli che ora alla Juventus e potrebbe esserlo per tutti”.

Il 73enne imprenditore ha parlato anche dell’aspetto economico dell’affare: “Nell’offerta che hanno avanzato tengono conto di tutto, anche della differenza di età fra i due. Non è un’offerta da dimenticare ma al tempo stesso serve ragionare sul fatto che, forse, per noi, Icardi è indispensabile”.

SPORTAL.IT | 31-05-2018 13:20