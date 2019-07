Ciccio Graziani sistema Icardi e James

Dai microfoni di Tmw Radio, Ciccio Graziani si è divertito a dare consigli di mercato a tre delle grandi del campionato. Una delle quali, la Roma, sta particolarmente a cuore del campione del mondo 1982: “Alla Roma vedrei meglio Icardi piuttosto che Higuain, nonostante la stima quest'ultimo. Ma Icardi coglierebbe i frutti degli esterni, farebbe una marea di gol" ha detto l'ex attaccante.

Quanto al Napoli, Graziani benedice l’idea James Rodriguez: "Fossi nel Napoli prenderei James. Sta bene anche con Mertens e Milik, è un giocatore di raccordo e nel 4-2-3-1 sarebbe davvero tanta roba. Anche perché come esterni ci sono già Insigne e Callejon. Il Napoli ha bisogno di giocatori concreti per competere con lo scudetto".

A proposito di scudetto, però, Graziani prevede poca lotta anche nella prossima stagione: "Con questa Juve purtroppo sarà già assegnato a gennaio. Matuidi e Douglas Costa per Pogba? Non vedrei bene questa operazione. Matuidi è bravo tatticamente, così come Douglas Costa, che spacca le partite. Hanno già preso Ramsey e Rabiot. Se arriva Pogba è un gran colpo, ma non sacrificherei quei due. Io darei Cancelo e soldi".

SPORTAL.IT | 18-07-2019 15:06