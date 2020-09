Ciccio Valenti insegna la matematica a Conte, ironia sui social

A vincere ha vinto, a rievocare i fasti della “Pazza Inter” ci è riuscito – anche se non era proprio il suo obiettivo, anzi – ma Antonio Conte ancora non ha convinto i tifosi dell’Inter. Ci sono voluti gli errori sotto porta degli attaccanti della Fiorentina – Vlahovic in primis – e i cambi forse azzardati di Iachini per agevolare una rimonta sofferta che vale sempre tre punti ma anche tante polemiche. I tifosi dell’Inter vorrebbero soffrire meno ma soprattutto non sono più disposti ad accettare l’integralismo tattico dell’allenatore che non si schioda quasi mai dalla difesa a tre.

Ciccio Valenti insegna a Conte a contare fino a 4

Tra questi c’è Giacomo “Ciccio” Valenti, interista fino al midollo e volto noto dei programmi Mediaset. Il cronista-tifoso ha pubblicato sul suo profilo twitter un breve ma divertente video in cui prova a insegnare la matematica a Conte.

Valenti si rivolge immaginariamente all’allenatore nerazzurro e chiede esplicitamente che passi per sempre alla difesa a 4: “Parliamo di matematica, uno sta in porta e poi ce ne son 10. Allora prendi le dita della manina, puoi fare uno-due-tre-quattro, poi ne metti altri 4 e poi due, oppure fai così 1-2-3-4, i primi 4 e poi che ne so, ma che siano quattro, mi raccomando, quattro”.

Sui social fioccano reazioni ironiche

I tifosi interisti replicano con ironia: “Ah Giacomi’??? Ma come fai a provare sentimento verso un’essere del genere???” o anche: “Conte è un talebano della difesa a 3” oppure: “Il quartetto Cetra… I quattro + quattro di Nora Orlandi… Suzy Quatro… La difesa a quattro… Nun c’ha fa’… ” e ancora: “Non sa contare fino a 4! Al tre si ferma”.

Non c’è grande ottimismo che il tecnico interista possa cambiare idea: “Conte ha appena confermato che la difesa a 4 e’ una opzione da usare se necessario. Quindi scordiamocela” o anche: “Scordatevi che Conte giochi con la difesa a 4, quello manco a subbuteo la usa” e ancora: “E’ piu facile che diventi Vegano che lui conti fino a 4…” e infine: “Non può perché 2 dita gli mancano!”.

SPORTEVAI | 27-09-2020 09:59