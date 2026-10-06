Ciccone, dopo il fotofinish misterioso arriva la beffa nel ranking (anche per Scaroni): la UEC chiude il caso Europei

Dopo il secondo posto per millesimi contro Evenepoel e lo sfogo sui social, l’abruzzese perde posizioni anche nel ranking UCI: la UEC fa chiarezza sull’arrivo di Ljubljana

Prima una beffa poi la seconda: Giulio Ciccone lascia gli Europei con la delusione forse più grande della sua carriera sportiva. Il ciclista abruzzese ha accarezzato il sogno di prendersi la maglia di campione continentale che però gli è sfuggito per un fotofinish impietoso che invece ha premiato Remco Evenepoel per pochi millesimi e ora arriva anche un “salto indietro” nel ranking UCI. Stessa sorte anche per Christian Scaroni.

Ciccone-Scaroni: il pazzo indietro nel ranking

Il secondo posto di Ljubljana ha confermato la trasformazione definitiva di Giulio Ciccone in corridore da corse di un giorno, all’abruzzese manca ancora la vittoria più prestigiosa ma i risultati sono dalla sua parte. A Montreal, ai Mondiali, è arrivato a un passo dal podio e forse ancora dalla vittoria. In Slovenia, agli Europei, quel successo gli è sfuggito per pochi millesimi di secondo e per un fotofinish che fa ancora discutere. E ora arriva anche la beffa nel ranking, per gli strani meccanismi UCI infatti il secondo posto nella rassegna continentale non solo non basta a scalare la classifica mondiale ma addirittura equivale a un passo indietro. Sia l’abruzzese che il corridore dell’Astana perdono infatti una posizione in classifica scendendo rispettivamente ente al 27esimo e al 16esimo posto.

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Gli azzurri nella classifica UCI

Parametri senza dubbio particolari quelli della classifica UCI e che molto spesso viene criticata anche dagli stessi addetti ai lavori visto che tende a dare molti punti (forse troppi) per le corse considerati minori. Tra i casi strani c’è quello di Giulio Pellizzari che nelle ultime gare non ha brillato, anzi è sembrato sottotono sia ai Mondiali che agli Europei ma ora sale alla posizione numero 28. Scalata super invece quella di Davide Piganzoli che grazie al successo al Giro dell’Emilia sale di 11 posizione arrivando alla numero 39 e superando anche Ganna che perde due posizioni alla numero 45. Situazione stazionaria invece per la classifica dell’Italia che nonostante il doppio podio in Slovenia resta ferma in quinta posizione alle spalle della Slovenia e della Danimarca in una classifica che vede al primo posto il Belgio davanti alla Francia.

La risposta dell’UEC sul fotofinish

Giulio Ciccone si è lasciato andare a un lungo sfogo sui social, nei quali ha chiesto di visionare l’immagine del fotofinish e capire con chiarezza come è stata presa la decisione sulla vittoria agli Europei (andata a Remco Evenepoel). Non si è fatta attendere la risposta da parte dalla UEC che ha pubblicato un comunicato in cui ha provato a spiegare come è stata presa la decisione ma non ha rilasciato ulteriori immagini: “Il sistema di fotofinish registra la linea d’arrivo migliaia di volte al secondo consentendo di determinare con estrema precisione l’ordine di arrivo anche in caso di differenze minime. E’ importante chiarire che il fotofinish non è una foto tradizionale. L’immagine finale è composta dalla successione cronologica delle registrazioni effettuate sulla linea d’arrivo: per questo motivo l’asse orizzontale rappresenta il tempo e non la distanza. Questo può generare apparenti distorsioni di ruote, bicicletta e corridori, senza alcuna conseguenza sull’accuratezza del risultato”.