Ciccone: "Buone sensazioni sullo Zoncolan"

Giulio Ciccone ha limitato i danni arrivando con circa 40 secondi di ritardo da Egan Bernal in cima allo Zoncolan nella quattordicesima tappa del Giro: “Il bilancio di giornata è buono. Al di là del risultato, sono contento per aver ritrovato buone sensazioni, dopo un paio di giorni in cui non mi sentivo super. Oggi mi sono sentito bene e ho cercato di gestirmi, evitando fuorigiri sul pezzo duro”.

“Quando Bernal e Yates hanno attaccato non ho pensato a seguirli, bensì a salire in progressione, tenendo duro. È stata una tattica giusta che ha contenuto il distacco al traguardo. Sono soddisfatto. Non bisogna dimenticare che siamo alla tappa 14, le gambe cominciano ad essere pesanti. Chiudere ancora tra i migliori mi conforta per quello che ci aspetta da qui a Milano”.

OMNISPORT | 22-05-2021 21:14