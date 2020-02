Ciccone: "Intesa perfetta con Nibali"

Giulio Ciccone in una intervista alla Gazzetta dello Sport parla del suo rapporto con il nuovo compagno di squadra Vincenzo Nibali: "Un’intesa perfetta". I due campioni della Trek-Segafredo sono stati compagni di stanza in ritiro: "In stanza sceglie lui i film…".

"Dal 20 gennaio al 10 febbraio, abbiamo coperto 1.348 km e un dislivello di 31.594 metri. Al Teide non c’ero mai stato e per me è un paradiso, un posto fantastico per andare in bici specie se ti piacciono le salite. La preparazione è stata un po’ diversa rispetto a quella del 2019, stavolta si punta a obiettivi mirati, come il Giro al fianco di Nibali. Sono al 70%, dopo il Laigueglia sarò all’Uae Tour, poi a marzo al GP Lanciano e alla Tirreno Adriatico", continua l'abruzzese.

