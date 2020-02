Ciccone scommette su Nibali

In un'intervista alla Gazzetta dello Sport, Giulio Ciccone si è espresso sul compagno di squadra Vincenzo Nibali, che sta per debuttare con la divisa della Trek-Segafredo in Algarve: "L’ho visto bene, e immagino che sarà già competitivo. Tutto il nostro gruppo di lavoro ha avuto un livello alto".

"Ma stiamo a vedere perché siamo solo all’inizio, ci sono dinamiche da delineare, definire. Se si va forte o piano, non c’è in ogni caso da allarmarsi perché è importante stare in gruppo e ritrovare il feeling giusto".

SPORTAL.IT | 17-02-2020 11:23