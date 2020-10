Ciccone tranquillizza i tifosi su Nibali

Giulio Ciccone ai microfoni della Rai ha parlato dopo la nona tappa tranquillizzando i tifosi sullo stato di forma di Nibali: “Lo vedo bene, sereno come sempre. Fuori dalla bici non lo vedo mai preoccupato, anche in bici è molto lucido. Cerchiamo di stargli accanto il più possibile e di metterlo nelle migliori condizioni possibili”.

Il corridore della Trek Segafredo ha poi fatto il punto sulle sue condizioni: “A livello di condizione il Covid mi ha tolto praticamente tutto. Ho fatto 16 giorni fermo e sono stato anche sfortunato perché ho avuto dei sintomi per una settimana, mi sono trovato per terra in tutti i sensi. Volevo essere al Giro d’Italia, per aiutare Nibali e per non perdere il feeeling con la gara. Ho fatto fatica, ma sono contentissimo di esserci. A livello di condizione sono a meno del 70%, ora sembra che tutto stia andando per il meglio. La speranza è che nell’ultima settimana posso tornare nei pieni valori ed essere un uomo in più per Nibali”.

OMNISPORT | 11-10-2020 17:31