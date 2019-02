Ciciretti e Mancosu hanno salvato la vita a Scavone

Il pronto intervento di Amato Ciciretti e Marco Mancosu ha salvato la vita a Manuel Scavone durante il match tra Lecce ed Ascoli, poi sospeso. Dopo lo scontro con Beretta, il centrocampista giallorosso era rimasto a terra esanime.

I due giocatori sono stati i primi a intervenire e lo hanno aiutato ad estrarre la lingua salvandogli praticamente la vita. Il battito cardiaco del calciatore era sceso addirittura a 20, fondamentale in questo caso è stato il massaggio cardiaco eseguito dallo staff sanitario che non ha fatto uso del defibrillatore in quanto il calciatore non ha subito nessun arresto cardiaco. Lo riporta Sky. Scavone, che ha passato la notte in ospedale, è ora fuori pericolo.

SPORTAL.IT | 02-02-2019 12:10