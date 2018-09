Ciciretti: "Pronto a tornare in campo"

Amato Ciciretti è pronto a tornare in campo e aiutare il Parma a salvarsi.

Il centrocampista ex Benevento ha rilasciato una lunga intervista al sito ufficiale del club: “Ho superato questo infortunio, voglio rientrare ma vediamo giustamente cosa deciderà il mister. Io sto bene ma non so in che percentuale: devo cercare di arrivare al weekend il più pronto possibile”.

”Le prossime partite saranno tutte importanti – ha dichiarato il giocatore – ma ora abbiamo in mente solo la sfida contro il Cagliari. Gara dopo gara vedremo dove si potrà arrivare. La salvezza resta il nostro obiettivo, fondamentale da raggiungere”.

SPORTAL.IT | 19-09-2018 15:30