Ciclicmo, Vanhoucke aggredito mentre si allenava

Brutta esperienza per Harm Vanhoucke, corridore 22enne belga in forza alla Lotto Soudal. Come raccontato sulla propria pagina Facebook, il ciclista è stato aggredito sabato mentre si allenava.

Secondo quanto raccontato, Vanhoucke è stato spinto fuori strada da un furgone durante l'allenamento. L'autista, sempre secondo Vanhoucke, è uscito dal veicolo in modo aggressivo "Io gli ho chiesto di mantenere le distanze – ha detto -. Ma lui per tutta risposta mi ha dato un pugno e poi mi ha dato un calcio".

"Questo è tutt'altro che normale durante questo periodo di coronavirus", ha aggiunto Vanhoucke, che ha concluso il suo messaggio su Facebook con la speranza di poter identificare il suo aggressore.

SPORTAL.IT | 22-03-2020 16:01