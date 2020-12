Ciclismo, Aru torna in gara ad Ancona

Fabio Au, tornerà in gara, domani 27 dicembre, in occasione della quarta edizione del Cross Ancona Le Velò, gara appartenente al circuito Adriatico Cross Tour.

Il ciclista non gareggia da oltre tre mesi, dal ritiro del Tour de France. Ad annunciare il ritorno in pista il tecnico della Nazionale di ciclocloss Fausto Scotti a Inbic.net: “Fabio è entusiasta di gareggiare nel cross, è una disciplina nella quale ha sempre ottenuto dei buoni risultati ma soprattutto potrà fare un buon lavoro in vista della stagione su strada”

