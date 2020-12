Ciclismo, Egan Bernal esclude il Giro

Il ciclista colombiano Egan Bernal in un’intervista a Cyclingnews.com è tornato a parlare delle sue condizioni fisiche dopo il problema alla schiena che lo ha tormentato nel 2020. “Dovrò allenarmi molto duramente. La verità è che mi sto preparando per il Tour de France, che è la gara più importante del mondo. La mia prima uscita dovrebbe arrivare in concomitanza con i campionati nazionali colombiani, che penso si svolgeranno nel mese di febbraio”.

Niente da fare per il Giro d’Italia: “La Corsa Rosa si corre sempre a maggio, forse un po’ troppo presto per il mio percorso di crescita e le condizioni attuali. Avrò bisogno di tanto tempo. A poco a poco l’infiammazione sta andando via. Pedalo senza dolore da alcuni giorni, ma il recupero richiederà pazienza”.

OMNISPORT | 31-12-2020 12:10