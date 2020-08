Ciclismo, Evenepoel è stato dimesso

Remco Evenepoel, tornato in Belgio una settimana fa dopo lo spaventoso incidente al Giro di Lombardia, è stato dimesso dall’ospedale dov’era in cura in patria e potrà tornare finalmente a casa.

Il corridore della Deceuninck Quick-Step lascerà in giornata il nosocomio di Hernetals per proseguire la riabilitazione in vista della prossima stagione. Ad annunciarlo lo stesso Evenepoel sui social. Il ciclista, che si è fratturato il bacino, ha già mosso i primi passi.

OMNISPORT | 24-08-2020 14:43