Ciclismo, Fabio Aru riparte con un quarto posto

Fabio Aru ha conquistato un buon quarto posto al 4° Cross di Ancona-Trofeo Le Velò, suo primo rientro in gara dopo il ritiro dal Tour de France in autunno. Di ritorno nel ciclocross dopo quasi nove anni, il ciclista sardo ha offerto una buona prestazione nella gara vinta da Gioele Bartolini.

“Grazie per l’accoglienza, è stato un grande sforzo. Il terreno era pesante, non era facile. Congratulazioni a questi ragazzi, per me è stato molto divertente, fare ciclocross è sempre bello. La strada è decisamente un’altra cosa, è bello tornare al ciclocross dopo tanti anni. Tuttavia, l’ho sempre guardato in TV”, le parole riprese da Oasport.

OMNISPORT | 27-12-2020 16:53