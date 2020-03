Ciclismo, Gaviria positivo al Coronavirus

Il ciclista Fernando Gaviria è risultato positivo al coronavirus. Lo riporta il portale belga 'Het Laaste Nieuws'. Il velocista del team UAE Emirates è risultato positivo in occasione dell'UAE Tour, la corsa interrotta nelle scorse settimane negli Emirati Arabi.

Il colombiano ha trascorso le ultime due settimane in ospedale mentre i suoi compagni di squadra si sono messi in quarantena. Attualmente le condizioni dei ciclista sono buone, anche se non ha ancora ricevuto il via libera per lasciare l'ospedale.

Il primo ciclista professionista contagiato dal COVID-19 era stato Dmitry Strakhov, anche lui protagonista dello stesso Tour col team Gazprom-RusVelo.

SPORTAL.IT | 12-03-2020 13:23