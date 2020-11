Ciclismo, Gianni Moscon parla del suo futuro

Il corridore della Ineos Gianni Moscon, in scadenza di contratto, si è così espresso sul suo futuro ai microfoni di BiciSport: “Adesso non voglio pensarci, altrimenti mi distraggo e il lavoro viene male. Questa, ora come ora, è la mia occupazione principale e mi serve anche per staccare la spina”.

“Alla prossima stagione ci penserò a partire da dicembre, ad ora non sappiamo nemmeno quando potremo iniziare a correre né come impostare i calendari”. Secondo le indiscrezioni, Moscon dovrebbe rinnovare per un altro anno con il suo attuale team.

OMNISPORT | 24-11-2020 11:01