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Il Giro d'Italia: curiosità e aneddoti di una delle corse più prestigiose del ciclismo

In oltre 115 anni di storia il Giro ha visto accadere un'infinità di momenti particolari: eccone alcuni

Pubblicato:

Roberto Ciucci

Roberto Ciucci

Giornalista

Appassionato di sport, soprattutto calcio, basket e motociclismo, divoro film come fossero noccioline. Ho una assolutamente sana ossessione per le pellicole di Quentin Tarantino. Nel tempo libero mi fingo musicista.

Non erano ancora le tre del mattino del 13 maggio 1909 quando 127 corridori, partendo dal Rondò di Loreto (oggi piazzale) a Milano, diedero di pedale puntando a Bologna. Arrivarono al traguardo solo in 49, rientrando nel capoluogo meneghino dopo quasi 2.500 km attraversando Bologna, Chieti, Napoli, Roma, Firenze, Genova e Torino. Vinse Luigi Ganna.

L’anno precedente il suo organizzatore, la Gazzetta dello Sport, disse che sarebbe diventata “una delle prove più ambite e maggiori del ciclismo internazionale”. Nacque quell’anno il Giro d’Italia.

Nel video, dopo una breve pubblicità, trovate tutta la storia e gli aneddoti più curiosi del Giro d’Italia.

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