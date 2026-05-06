Il Giro d'Italia: curiosità e aneddoti di una delle corse più prestigiose del ciclismo

Non erano ancora le tre del mattino del 13 maggio 1909 quando 127 corridori, partendo dal Rondò di Loreto (oggi piazzale) a Milano, diedero di pedale puntando a Bologna. Arrivarono al traguardo solo in 49, rientrando nel capoluogo meneghino dopo quasi 2.500 km attraversando Bologna, Chieti, Napoli, Roma, Firenze, Genova e Torino. Vinse Luigi Ganna.
L’anno precedente il suo organizzatore, la Gazzetta dello Sport, disse che sarebbe diventata “una delle prove più ambite e maggiori del ciclismo internazionale”. Nacque quell’anno il Giro d’Italia.
Nel video, dopo una breve pubblicità, trovate tutta la storia e gli aneddoti più curiosi del Giro d’Italia.