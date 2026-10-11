Ciclismo, il pagellone del 2026: Pogacar inarrivabile, Seixas già certezza, Evenepoel a strappi. Piganzoli si rivela

Il corridore francese diventa il più giovane di sempre a vincere la “classica delle foglie morte” e fa impazzire la Francia. Ciccone saluta la Lidl, che flop di Evenepoel

La stagione del ciclismo non è ancora conclusa (oggi c’è la Parigi-Tours, poi ci sarà la trasferta asiatica e qualche altra gara in qua e in là), quella ad alti livelli però ha già emesso ogni tipo di verdetto. Al punto che come consuetudine dopo Il Lombardia è già tempo di bilanci e di pagelle, perché 9 mesi dopo aver preso il via dall’Australia con le prime corse stagionali il mondo del pedale è pronto ad andare in letargo. Anche se a inizio novembre sarà già ora di svelare le carte del Giro 2027, che strizza l’occhio a tanti big e che magari riuscirà nell’atavico intento di tornare ai fasti di un tempo. Ma uno sguardo a quel che ha detto il 2026 è lecito farlo. Con i protagonisti più attesi che (quasi tutti) non hanno tradito le attese.

Pogacar alieno, Seixas vuole raggiungerlo

POGACAR voto 9. Per il massimo dei voti avremmo dovuto vederlo all’opera da settembre in poi, e probabilmente sarebbe stata un’apoteosi. Pogacar è ancora oggi (per distacco) il più forte in gruppo. Ha vinto praticamente tutte le corse alle quali ha partecipato, a cominciare dalla Sanremo dove ha saputo interpretare alla perfezione un finale di corsa che sembrava maledetto. L’unico “inciampo”, quello che gli ha appena sporcato la media, è lo sprint perso a Roubaix contro Van Aert. Per il resto è stato superiore in ogni condizione: Strade Bianche (con ennesima fuga record di 80 km), Liegi, Tour de Suisse e Tour de France vinti a mani basse, e se non fosse stato per quell’oggetto che l’ha ribaltato nell’ottava tappa della Vuelta, anche in Spagna sarebbe stata l’apoteosi. Con mondiale, Europeo e sesto Lombardia che aspettavano solo di incoronarlo di nuovo re. Tornerà il prossimo anno, forse ancora più cattivo e affamato. Auguri a chi se lo ritroverà accanto (o più probabilmente, in avanti).

Per il massimo dei voti avremmo dovuto vederlo all’opera da settembre in poi, e probabilmente sarebbe stata un’apoteosi. Pogacar è ancora oggi (per distacco) il più forte in gruppo. Ha vinto praticamente tutte le corse alle quali ha partecipato, a cominciare dalla Sanremo dove ha saputo interpretare alla perfezione un finale di corsa che sembrava maledetto. L’unico “inciampo”, quello che gli ha appena sporcato la media, è lo sprint perso a Roubaix contro Van Aert. Per il resto è stato superiore in ogni condizione: Strade Bianche (con ennesima fuga record di 80 km), Liegi, Tour de Suisse e Tour de France vinti a mani basse, e se non fosse stato per quell’oggetto che l’ha ribaltato nell’ottava tappa della Vuelta, anche in Spagna sarebbe stata l’apoteosi. Con mondiale, Europeo e sesto Lombardia che aspettavano solo di incoronarlo di nuovo re. Tornerà il prossimo anno, forse ancora più cattivo e affamato. Auguri a chi se lo ritroverà accanto (o più probabilmente, in avanti). SEIXAS voto 8,5. Lo aspettavano tutti al varco, dimenticando che 20 anni li avrebbe compiuti soltanto a fine settembre. Seixas è una certezza già adesso che ha obbligato la sua squadra (la Decathlon CMA CGM) a spostare la sede fiscale in Svizzera, pur di avere più soldi da dargli per evitare che altre squadre lo portino via. Alle Strade Bianche è stato l’ultimo a cedere a Pogacar, alla Freccia Vallone ha vinto da favorito (a mani basse) così come all’Itzulia, al Tour al debutto ha chiuso ai piedi del podio, che per uno della sua età è qualcosa di eclatante. Una lieve flessione a fine estate gli è costato il mondiale, dove forse l’hanno insignito di troppe responsabilità (servirà per la sua crescita), ma al Lombardia ha fatto il Pogacar, in assenza di Pogacar. Di cui oggi è l’erede naturale, nonché l’avversario forse più temibile per gli anni a venire.

Lo aspettavano tutti al varco, dimenticando che 20 anni li avrebbe compiuti soltanto a fine settembre. Seixas è una certezza già adesso che ha obbligato la sua squadra (la Decathlon CMA CGM) a spostare la sede fiscale in Svizzera, pur di avere più soldi da dargli per evitare che altre squadre lo portino via. Alle Strade Bianche è stato l’ultimo a cedere a Pogacar, alla Freccia Vallone ha vinto da favorito (a mani basse) così come all’Itzulia, al Tour al debutto ha chiuso ai piedi del podio, che per uno della sua età è qualcosa di eclatante. Una lieve flessione a fine estate gli è costato il mondiale, dove forse l’hanno insignito di troppe responsabilità (servirà per la sua crescita), ma al Lombardia ha fatto il Pogacar, in assenza di Pogacar. Di cui oggi è l’erede naturale, nonché l’avversario forse più temibile per gli anni a venire. DEL TORO voto 8. Anche qui il rischio è di voler chiedere troppo a un corridore che è ancora giovane (e quindi potenzialmente acerbo) per essere investito di certe responsabilità. Ha un vantaggio enorme: è un prediletto di Pogacar, che l’ha preso sotto la sua ala e vuol farlo crescere bene. Ne ha fatto le veci mirabilmente a UAE Tour, Tirreno-Adriatico e il “vecchio” Delfinato, poi al Tour gli ha fatto da gregario e nonostante ciò s’è preso comunque di forza il terzo gradino del podio, cosa quasi impensabile alla vigilia (se sei gregario, anche solo in poche tappe, la classifica te la scordi, e invece…). Peccato che nel finale di stagione, dopo la vittoria al GP di Montreal, un problema al ginocchio l’abbia tolto dalla mischia al mondiale e al Lombardia. Ma Del Toro è già certezza.

Anche qui il rischio è di voler chiedere troppo a un corridore che è ancora giovane (e quindi potenzialmente acerbo) per essere investito di certe responsabilità. Ha un vantaggio enorme: è un prediletto di Pogacar, che l’ha preso sotto la sua ala e vuol farlo crescere bene. Ne ha fatto le veci mirabilmente a UAE Tour, Tirreno-Adriatico e il “vecchio” Delfinato, poi al Tour gli ha fatto da gregario e nonostante ciò s’è preso comunque di forza il terzo gradino del podio, cosa quasi impensabile alla vigilia (se sei gregario, anche solo in poche tappe, la classifica te la scordi, e invece…). Peccato che nel finale di stagione, dopo la vittoria al GP di Montreal, un problema al ginocchio l’abbia tolto dalla mischia al mondiale e al Lombardia. Ma Del Toro è già certezza. BRENNAN voto 8. Eccolo il nuovo che avanza nelle volate, direttamente in arrivo dalla Gran Bretagna. Brennan ha cominciato forte a inizio stagione al Santos Tour Down Under e ha fatto meraviglie alla Vuelta, trovando in Van Aert un fidato scudiero (5 vittorie di tappa). La Visma ha trovato un altro fuoriclasse, i britannici l’erede di Cavendish…

Eccolo il nuovo che avanza nelle volate, direttamente in arrivo dalla Gran Bretagna. Brennan ha cominciato forte a inizio stagione al Santos Tour Down Under e ha fatto meraviglie alla Vuelta, trovando in Van Aert un fidato scudiero (5 vittorie di tappa). La Visma ha trovato un altro fuoriclasse, i britannici l’erede di Cavendish… VINGEGAARD voto 7,5. È un peccato che la stagione del danese si sia esaurita nello spazio di 4 mesi, compressa tra le cadute in allenamento a inizio anno e quella nella crono del Tour che gli ha negato il sesto podio nelle ultime 6 partecipazioni (due primi e tre secondi posti). Eppure in quei 4 mesi ha vinto quel che doveva vincere: Parigi-Nizza, Volta a Catalunya e (soprattutto) Giro d’Italia, con la triplice corona completata prima del rivale Pogacar. A 30 anni, Vingo ha riscritto una volta di più il suo nome nei libri di storia. Resta da capire quanto reggeranno le motivazioni e quanto soffrirà il confronto con i nuovi che avanzano.

È un peccato che la stagione del danese si sia esaurita nello spazio di 4 mesi, compressa tra le cadute in allenamento a inizio anno e quella nella crono del Tour che gli ha negato il sesto podio nelle ultime 6 partecipazioni (due primi e tre secondi posti). Eppure in quei 4 mesi ha vinto quel che doveva vincere: Parigi-Nizza, Volta a Catalunya e (soprattutto) Giro d’Italia, con la triplice corona completata prima del rivale Pogacar. A 30 anni, Vingo ha riscritto una volta di più il suo nome nei libri di storia. Resta da capire quanto reggeranno le motivazioni e quanto soffrirà il confronto con i nuovi che avanzano. VAN AERT voto 7,5. L’avevano bollato per finito troppo presto, quasi come se a 32 anni in questo ciclismo occupato dai giovani per lui non ci fosse più posto. Il podio alla Sanremo è passato quasi in sordina, poi alla Roubaix ha riscosso tutto con gli interessi e quella vittoria vale ogni sorta di sacrificio fatto per tornare al top. Non pago, dopo che un’infezione al gomito gli ha impedito di correre al Tour, alla Vuelta è tornato dominante per se e per Brennan, mietendo successi ovunque. Wout è ancora vivo, e tornerà per prendersi altre belle soddisfazioni.

L’avevano bollato per finito troppo presto, quasi come se a 32 anni in questo ciclismo occupato dai giovani per lui non ci fosse più posto. Il podio alla Sanremo è passato quasi in sordina, poi alla Roubaix ha riscosso tutto con gli interessi e quella vittoria vale ogni sorta di sacrificio fatto per tornare al top. Non pago, dopo che un’infezione al gomito gli ha impedito di correre al Tour, alla Vuelta è tornato dominante per se e per Brennan, mietendo successi ovunque. Wout è ancora vivo, e tornerà per prendersi altre belle soddisfazioni. MERLIER voto 7,5. Tim ha fatto la voce grossa nelle volata al Tour, prima di vedersi costretto a lasciare la corsa. È stato probabilmente il velocista più continuo di tutta la stagione, vincente tanto a primavera quanto in estate. E con Philipsen appannato e Milan che ha corso meno del solito, pensare di vederlo al top anche negli anni a venire non è azzardato.

Tim ha fatto la voce grossa nelle volata al Tour, prima di vedersi costretto a lasciare la corsa. È stato probabilmente il velocista più continuo di tutta la stagione, vincente tanto a primavera quanto in estate. E con Philipsen appannato e Milan che ha corso meno del solito, pensare di vederlo al top anche negli anni a venire non è azzardato. MAGNIER voto 7,5. I francesi c’hanno preso gusto: Seixas è la pepita d’oro, Magnier è il più promettente nelle volate. Si chiamano entrambi Paul, e un motivo deve esserci: 13 vittorie stagionali, tra cui spiccano tre tappe al Giro (dove s’è preso la maglia ciclamino, battendo Milan che la bramava con tutto se stesso) e la classica di Amburgo, una sorta di mondiale dei velocisti.

I francesi c’hanno preso gusto: Seixas è la pepita d’oro, Magnier è il più promettente nelle volate. Si chiamano entrambi Paul, e un motivo deve esserci: 13 vittorie stagionali, tra cui spiccano tre tappe al Giro (dove s’è preso la maglia ciclamino, battendo Milan che la bramava con tutto se stesso) e la classica di Amburgo, una sorta di mondiale dei velocisti. EVENEPOEL voto 7,5. Se avesse vinto Il Lombardia (parole sue), questa sarebbe stata la miglior stagione di sempre. Giudizio forse un po’ troppo benevolo, ma Remco quest’anno ha fatto comunque cose grandi. Da Pogacar (va detto) l’ha sempre prese, anche se il secondo posto al Tour è stato un clamoroso upgrade che per il futuro potrebbe invogliarlo a tornare a battersi per i grandi giri con più convinzione (magari già al Giro 2027). Nelle corse di un giorno è stato discontinuo: ha vinto Amstel, Klasikoa (poker di vittorie su altrettante partecipazioni) e Quebec, ha steccato forte al mondiale e al Lombardia, graziato nel mentre dal fotofinish all’Europeo. A cronometro ha calato il poker iridato, ma lì è una spanna sopra tutti. Insomma, bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto? Ognuno tiri le somme.

Le sorprese: McNulty gongola, Ciccone e Piganzoli certezze

McNULTY voto 7,5. Aveva sostanzialmente una cartuccia, la sparata come meglio non avrebbe potuto fare. Con la benedizione di Pogacar, la nuova maglia iridata potrà cercare di esaltarsi in un contesto per lui nuovo, anche se resta sempre uno dei migliori gregari che si possano avere.

Aveva sostanzialmente una cartuccia, la sparata come meglio non avrebbe potuto fare. Con la benedizione di Pogacar, la nuova maglia iridata potrà cercare di esaltarsi in un contesto per lui nuovo, anche se resta sempre uno dei migliori gregari che si possano avere. CICCONE voto 7. È un voto al coraggio, alla dedizione, alla generosità di un corridore che avrebbe meritato almeno di vincere una corsa in mezzo a un mare di piazzamenti. Quel maledetto fotofinish di Lubiana se lo sognerà per tutto l’inverno: Ciccone è stato il migliore degli azzurri al mondiale e all’Europeo, e anche al Lombardia ha agito con coraggio. La rosa indossata per un giorno, seppur persa per fare da gregario ad Ayuso, è stata una bella soddisfazione. Un bagliore azzurro (come la maglia degli scalatori conquistata al Giro, e prima l’aveva fatto alla Volta a Catalunya) in un cielo grigio e terso per il ciclismo tricolore.

È un voto al coraggio, alla dedizione, alla generosità di un corridore che avrebbe meritato almeno di vincere una corsa in mezzo a un mare di piazzamenti. Quel maledetto fotofinish di Lubiana se lo sognerà per tutto l’inverno: Ciccone è stato il migliore degli azzurri al mondiale e all’Europeo, e anche al Lombardia ha agito con coraggio. La rosa indossata per un giorno, seppur persa per fare da gregario ad Ayuso, è stata una bella soddisfazione. Un bagliore azzurro (come la maglia degli scalatori conquistata al Giro, e prima l’aveva fatto alla Volta a Catalunya) in un cielo grigio e terso per il ciclismo tricolore. PIGANZOLI voto 7. Il nuovo che avanza, e pure bene. Gregario di fiducia di Vingegaard sia al Giro che al Tour, ma con la “promessa” che un giorno potrà giocarsela da capitano. Al Giro dell’Emilia, in una delle poche giornate di libertà concesse dal team, ha piazzato un bell’acuto, sorprendendo molti big (pure Pidcock). Dai che forse qualcosa si muove.

Il nuovo che avanza, e pure bene. Gregario di fiducia di Vingegaard sia al Giro che al Tour, ma con la “promessa” che un giorno potrà giocarsela da capitano. Al Giro dell’Emilia, in una delle poche giornate di libertà concesse dal team, ha piazzato un bell’acuto, sorprendendo molti big (pure Pidcock). Dai che forse qualcosa si muove. FINN voto 7. Le tre vittorie al Sibiu Tour hanno detto che la stoffa c’è. La doppietta Giro Next Gen e Tour de l’Avenir lo obbligherà ad alzare in fretta l’asticella. Al mondiale ha trovato la forza per chiudere una gara per lui lunghissima (mai aveva corso 270 km), adesso l’auspicio è che la Red Bull voglia puntarci e farlo crescere senza fretta. Ma alla sua età Seixas e Omrzel hanno già fatto vedere quanto valgono…

Le tre vittorie al Sibiu Tour hanno detto che la stoffa c’è. La doppietta Giro Next Gen e Tour de l’Avenir lo obbligherà ad alzare in fretta l’asticella. Al mondiale ha trovato la forza per chiudere una gara per lui lunghissima (mai aveva corso 270 km), adesso l’auspicio è che la Red Bull voglia puntarci e farlo crescere senza fretta. Ma alla sua età Seixas e Omrzel hanno già fatto vedere quanto valgono… MILAN voto 6,5. Nella classifica stagionale dei più vittoriosi è alle spalle dei migliori, con 12 successi a referto. Il Gabbiano Jonathan però dopo un avvio di stagione al top tra AlUla e UAE Tour (6 tappe portate a casa) ha faticato troppo al Giro, dove è stato surclassato spesso e volentieri da Merlier, riuscendo a sbloccarsi solo nella tappa conclusiva di Roma. La maglia di campione nazionale gli ha ridato forza e in estate ha vinto in Polonia (tre tappe) e al Renewi Tour, prima che una caduta gli consigliasse di pensare solo ai mondiali su pista. È la stagione più vincente, ma in vista del 2028 (l’anno del mondiale d Abu Dhabi: è l’occasione della vita) deve essere più continuo.

I bocciati: Tiberi da dimenticare, van der Poel solo a sprazzi

GANNA voto 5,5. È lui il primo a sapere che si sarebbe aspettato qualcosa di meglio da una stagione dove ha vinto quattro volte a cronometro (ma mai quando c’era Evenepoel), più l’argento di Montreal, e dove ha sorpreso Van Aert e il gruppo dei migliori alla Dwaars a fine marzo. Poi tante giornate grigie, senza mai un acuto. Tanto da chiedere alla pista di risollevargli il morale a fine stagione.

È lui il primo a sapere che si sarebbe aspettato qualcosa di meglio da una stagione dove ha vinto quattro volte a cronometro (ma mai quando c’era Evenepoel), più l’argento di Montreal, e dove ha sorpreso Van Aert e il gruppo dei migliori alla Dwaars a fine marzo. Poi tante giornate grigie, senza mai un acuto. Tanto da chiedere alla pista di risollevargli il morale a fine stagione. PELLIZZARI voto 5,5. Puntava forte sul Giro, dove arrivava da trionfatore del Tour of the Alps, e invece quelle tre settimane le ha vissute alla stregua di un incubo dal quale s’è ripreso a fatica. Ha evitato di andare alla Vuelta, ha raccolto qualche successo in corse minori (Giro di Germania, Vuelta a Burgos e Giro della Toscana), ma forse il salto di qualità sperato non è arrivato. Ma c’è ancora tempo.

Puntava forte sul Giro, dove arrivava da trionfatore del Tour of the Alps, e invece quelle tre settimane le ha vissute alla stregua di un incubo dal quale s’è ripreso a fatica. Ha evitato di andare alla Vuelta, ha raccolto qualche successo in corse minori (Giro di Germania, Vuelta a Burgos e Giro della Toscana), ma forse il salto di qualità sperato non è arrivato. Ma c’è ancora tempo. PIDCOCK voto 5,5. Spiace doverlo mettere dietro la lavagna, ma Tom quest’anno non è stato all’altezza del compito che lui stesso si era assegnato. E dire che era partito fortissimo, perdendo di un’incollatura da Pogacar alla Sanremo. E da lì è come se qualcosa fosse scattato, ma al contrario: ha vinto pochissimo (una tappa all’Andalucia e una al Tour of the Alps) e non ha sfruttato neppure la finestra autunnale senza Tadej, che poteva certamente ingolosirlo, specie dopo la vittoria nel mondiale cross country.

Spiace doverlo mettere dietro la lavagna, ma Tom quest’anno non è stato all’altezza del compito che lui stesso si era assegnato. E dire che era partito fortissimo, perdendo di un’incollatura da Pogacar alla Sanremo. E da lì è come se qualcosa fosse scattato, ma al contrario: ha vinto pochissimo (una tappa all’Andalucia e una al Tour of the Alps) e non ha sfruttato neppure la finestra autunnale senza Tadej, che poteva certamente ingolosirlo, specie dopo la vittoria nel mondiale cross country. VAN DER POEL voto 5. È il grande battuto di quest’anno, all’asciutto nelle Monumento e decisamente meno “presente” nei grandi appuntamenti. Omloop e Harelbeke sono poca roba in confronto alle attese: ha vinto due tappe alla Tirreno, altrettante al Tour e al Giro del Lussemburgo (con la maxi fuga solitaria da 174 km, nuovo record all time), ma è lui il primo a sapere che non può bastare.

È il grande battuto di quest’anno, all’asciutto nelle Monumento e decisamente meno “presente” nei grandi appuntamenti. Omloop e Harelbeke sono poca roba in confronto alle attese: ha vinto due tappe alla Tirreno, altrettante al Tour e al Giro del Lussemburgo (con la maxi fuga solitaria da 174 km, nuovo record all time), ma è lui il primo a sapere che non può bastare. TIBERI voto 4,5. Occhio perché lo stiamo perdendo. Era partito bene vincendo una tappa all’UAE Tour, poi un pozzo senza fine, col Tour dove ha vissuto troppe giornate difficili e un finale di stagione senza acuti.