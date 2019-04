Ciclismo in lutto: addio a Sercu

l mondo del ciclismo è in lutto per la scomparsa di Patrick Sercu, uno dei più grandi pistard della storia, specializzato nelle 'Sei giorni'.

A dare la notizia della scomparsa del belga, che era nato il 27 giugno 1944 a Roeselare, è stato il sito de 'L'Equipe'.

Sercu vinse l'oro alle Olimpiadi di Tokyo, nel chilometro da fermo, battendo l'azzurro Vanni Pettenella ed ha vinto per tre volte il titolo mondiale nella velocità, oltre che per undici volte quello europeo Omnium Endurance. In carriera, Sercu ha vinto 88 'Sei giorni': nessuno come lui.

Ottima anche la carriera di stradista tra gli anni ’60 e i ’70: 13 successi di tappa al Giro d’Italia e sei al Tour de France, dove nel 1974 si aggiudicò anche la classifica a punti.

SPORTAL.IT | 19-04-2019 20:01