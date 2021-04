Ciclismo in lutto, è morta Monica Bandini

Ciclismo in lutto per la morte di Monica Bandini, morta a 56 anni in seguito a un malore improvviso mentre lavorava nel terreno di famiglia di Villagrappa di Forlì. Lo riporta la Gazzetta dello Sport.

Ex Azzurra, aveva fatto parte insieme a Roberta Bonanomi, Francesca Galli e Maria Canins, della nazionale di ciclismo che nella cronometro a squadre dei Mondiali era riuscita a conquistare tre medaglie consecutive: bronzo a Villach nel 1987, oro a Renaix nel 1988 e argento a Chambery nel 1989. Monica a livello individuale aveva ottenuto un sesto posto al Giro d’Italia e al Tour de France del 1989.

