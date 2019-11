Ciclismo in lutto, è morto Raymond Poulidor

Il ciclismo francese piange la morte di uno dei suoi campioni più amati: Raymond Poulidor. L'ex corridore, vincitore di una Vuelta, di una Milano-Sanremo e per ben 8 volte sul podio del Tour de France, si è spento a 83 anni all'ospedale di Saint Leonard de Noblat, dove era ricoverato dallo scorso ottobre a causa di un edema polmonare. Nelle settimane successive erano emersi ulteriori problemi cardiaci.

"Poupou", nonno di David e Mathieu Van der Poel, era popolarissimo in Francia, sebbene non fosse mai riuscito a vincere il Tour de France nonostante gli 8 podi: una caratteristica che gli valse il soprannome di "eterno secondo". Non corse mai il Giro d'Italia.

SPORTAL.IT | 13-11-2019 10:10