Ciclismo, Kreuziger alla Gazprom

Il team russo di ciclismo Gazprom-RusVelo ha ingaggiato per un anno Roman Kreuziger. Lo annuncia la squadra in una nota.

Il 34enne corridore della Repubblica Ceca ha partecipato a 18 grandi giri e ha una vasta esperienza. Tra i suoi maggiori risultati ci sono una vittoria di tappa al Giro d’Italia e le vittorie al Tour de Romandie, Tour de Suisse e Giro di Sardegna.

“Nuova squadra, nuova sfida! Ho avuto un’ottima impressione dalla direzione del team durante i nostri primi incontri online. Ho scoperto che sono molto determinati e non vedo l’ora di iniziare la prossima stagione. In questo momento ci sono molti corridori validi sul mercato, ecco perché apprezzo molto che mi abbiano contattato e offerto un posto in squadra. Inoltre, conosco il direttore sportivo Dmitry Konyshev, so che un grande professionista. Dmitry vive vicino a casa mia in Italia, quindi sarà possibile incontrarsi regolarmente e ricevere i suoi consigli e feedback professionali”, sono le sue parole.

OMNISPORT | 18-11-2020 12:32