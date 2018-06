Ciclismo: Mondiali 2020, Veneto in corsa

La corsa del Comitato organizzatore di Veneto 2020 continua.

A poche ore dalla scadenza dei termini per la presentazione della fidejussione richiesta dall’Unione ciclistica internazionale, per l’assegnazione della rassegna iridata, il Comitato organizzatore incassa il sostegno del vicepresidente del Consiglio e ministro dell’Interno, Matteo Salvini, ma anche del presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, che hanno ribadito l’impegno a soddisfare in tempi brevi le richieste dell’Uci e portare così i Mondiali di ciclismo del 2020 in Veneto.

“Siamo molto soddisfatti del lavoro svolto in questi giorni e del fatto che le istituzioni sostengano un evento internazionale così importante, come sottolineato dal presidente della Regione, Luca Zaia, nel proprio discorso”, spiega il vicepresidente del Comitato Veneto 2020, Moreno Nicoletti. “L’obiettivo è ora lavorare uniti per ottenere la proroga di pochi giorni necessaria per consegnare la fideiussione all’Uci”, sono le parole riportate dall’Ansa.

SPORTAL.IT | 03-06-2018 13:39