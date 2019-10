Ciclismo, morto il 22enne Giovanni Iannelli

Nuova tragedia nel ciclismo, è morto a 22 anni il ciclista dilettante Giovanni Iannelli. Il giovane toscano era stato coinvolto sabato in una caduta nella volata dell'87esimo Circuito Molinese a Molino dei Torti, ed era ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di Alessandria.

Il ragazzo, che correva con la maglia del team pratese Hato Green Tea Beer, nella caduta avvenuta a 100 metri dal traguardo ha picchiato violentemente la testa contro un parapetto di cemento. Ricoverato in coma da sabato, lunedì mattina la situazione è precipitata e per lui non c'è stato nulla da fare.

SPORTAL.IT | 07-10-2019 14:56