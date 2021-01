Ciclismo, Nibali chiarisce i suoi obiettivi per il 2021

Vincenzo Nibali è pronto al debutto nella stagione 2021 all’Etoile de Besseges. Sono anche tanti i suoi obiettivi per l’imminente stagione che sarà anche una delle ultime visto i suoi 36 anni.

A Tuttobiciweb.it. ha detto : “La voglia di tornare a correre è tanta, nonostante abbia dovuto cambiare programma all’ultimo per via dell’annullamento della Volta a la Comunitat Valenciana. Ho obiettivi chiari nel 2021: Giro, Tour e Olimpiadi. Tuttavia, quest’anno correrò in modo diverso dal solito, dando importanza a tutte le corse. Voglio tornare a gareggiare con la mente libera e spinto da sana cattiveria agonistica. Non ho nulla da dimostrare, ma voglio riscattare il 2020 e dimostrare di poter ancora dire la mia“.

