Ciclismo, Nibali punta tutto su Ganna

Vincenzo Nibali c’è ancora e si sente, come racconta lui stesso a “Gazzetta dello Sport” competitivo e pronto all’impegno dell’Uae Tour composto da 7 tappe negli Emirati Arabi Uniti che apre oggi, 21 febbraio, il Word Tour.

In chiave futuro, Nibali darebbe tutto non solo per partecipare ai Giochi ma anche a una medaglia: a domanda diretta dice che rinuncerebbe a uno dei suoi due Lombardia.

Poi, indica, per il futuro azzurro Filippo Ganna come erede e punto di riferimento della squadra e quando gli si chiede se tornerebbe indietro dice: “No, il ciclismo moderno ti porta all’esasperazione, in tutto. A tirare la corda: anche le gare piccole hanno sempre più rilevanza”.

OMNISPORT | 21-02-2021 11:43