Ciclismo, salta anche il Giro di Normandia

Dopo la cancellazione della Milano-Sanremo e della Tirreno-Adriatico (in attesa di capire se potranno essere ricollocate nel calendario internazionale), l'allerta Coronavirus fa saltare anche un'altra classica corsa primaverile, il Giro di Normandia.

La 40esima edizione della gara a tappe, in programma dal 23 al 27 marzo, è stata infatti annullata in seguito alle indicazioni del decreto del governo francese che ha come obiettivo quello di bloccare la diffusione del virus. "Il ciclismo e' uno sport popolare – hanno detto gli organizzatori in una nota pubblicata sul sito ufficiale della gara – Il Giro di Normandia è un festival popolare e deve rimanere tale. Il mondo intero sta vivendo una situazione senza precedenti che ci rende impotenti".

La corsa avrebbe potuto svolgersi senza pubblico, così come deciso per la Parigi-Nizza, ma gli organizzatori hanno preferito far slittare al 2021 l'edizione numero 40.

SPORTAL.IT | 11-03-2020 13:04