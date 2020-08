Ciclismo, Varese si fa avanti per il Mondiale 2020

Il Campionato del Mondo di Varese 2020 è utopia o può diventare realtà? E’ il pensiero di molti appassionati da quando è iniziata a circolare questa voce. La città lombarda è risultata tra le papabili dopo il forfait di Aigle-Martigny, ma le insidie nel percorso di avvicinamento sono svariate.

“Se ci sono le condizioni, noi siamo disponibili a organizzare il Mondiale – lo ha detto Renzo Oldani, il presidente della Società Ciclistica Alfredo Binda ai microfoni di InBici Magazine -. Vogliamo sapere cosa richiede l’UCI in termini di accorgimenti tecnici che dovremo seguire. Nel 2008 abbiamo organizzato uno dei mondiali più belli degli ultimi anni, non solo per il trionfo di Ballan. La cosa fondamentale sarà valutare la loro proposta e conseguentemente i costi. Solitamente l’organizzazione costa tra i 10 e i 12 milioni di euro, ma in questo caso sarebbe improponibile anche per il poco tempo a disposizione. Se ci sono le condizioni noi ci siamo, anche per dare un segnale di rinascita”.

OMNISPORT | 20-08-2020 09:55