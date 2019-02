Ciclisti contromano, Moser non è d'accordo

L'ex campione Francesco Moser in un'intervista a La Repubblica non è d'accordo sulla modifica del nuovo codice della strada che permette alle bici di andare contromano "indipendentemente dalla larghezza della carreggiata e dalla massa dei veicoli autorizzati al traffico", nei centri abitati in cui il limite di velocità non supera i 30 km/h.

"È pericoloso! Quando si va in bici o in auto non bisogna mai abbassare la guardia, ma vedersi arrivare un ciclista in senso opposto è sicuramente pericoloso. Lo dico da tempo, dove non ci sono le ciclabili, l’unica possibilità è una striscia di un metro e mezzo sulla strada, chiaramente segnalata con colori visibili, destinata esclusivamente alle bici. Mi dicono che andando contromano i ciclisti faranno più in fretta, ma a cosa serve se lo faccio a rischio della vita? Sulla strada il ciclista resta un “utente debole”, da uno scontro con un’auto usciremo sempre perdenti".

SPORTAL.IT | 13-02-2019 12:25