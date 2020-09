Ciclone Inter, Benevento schiantato e primo posto

Dopo la sofferta vittoria sulla Fiorentina al debutto l’Inter passeggia sul campo del Benevento, sconfitto 5-2, e raggiunge in testa alla classifica a punteggio pieno Milan, Napoli e Verona. La squadra di Conte ha letteralmente dominato, creando almeno un’altra mezza dozzina di occasioni oltre ai gol realizzati mandando un messaggio molto chiaro al campionato e in particolare alla Juventus campione d’Italia da nove stagioni consecutive.

Sono passate appena due giornate, ma i nerazzurri, che hanno chiuso la tormentata Serie A 2019-2020 a un solo punto dai bianconeri, si candidano a pieno titolo quantomeno per lottare fino alla fine per il tricolore. Dall’altra parte la squadra di Inzaghi cade malamente alla prima gara casalinga dopo il ritorno nel massimo campionato non riuscendo a bissare il successo del debutto in casa della Sampdoria.

Conte si è affidato al turnover rispetto alla gara contro i viola, cambiando ben sei giocatori. Tra gli altri, vanno in panchina Eriksen e Lautaro, quest’ultimo sostituito da Sanchez in coppia con Lukaku. Il centravanti belga è stato il grande protagonista della partita insieme ad uno scatenato Achraf Hakimi, ma tutti i giocatori dell’Inter si sono espressi su ottimi livelli sul piano tecnico e dei ritmi. Lukaku è stato capace di orientare la partita con una doppietta nei primi 28 minuti.

L’Inter impiega meno di sessanta secondi per passare il vantaggio al termine di un’azione spettacolare: da Kolarov ad Hakimi, rifinitura di Sanchez e Lukaku insacca da centro area. L’ex United farà doppietta sfruttando un erroraccio nel rinvio del portiere del Benevento Montipò, mentre al 24’ era stato Gagliardini a fissare il provvisorio 2-0 per concludere un’azione che ha coinvolto i due esterni Young e Hakimi.

Il Benevento è frastornato e rischia il tracollo, salvato dagli errori di mira di Sensi e Young, così neppure l’errore di mira di Handanovic che serve a Caprari il pallone del facile facile 1-3 riapre la partita, perché l’Inter riprende a martellare e fa poker al 42’ con lo scatenato Hakimi, bravo a inserirsi su un pallone spizzato da Lukaku.

Ritmi fatalmente più blandi nel secondo tempo, durante il quale l’Inter si è divertita ad affondare e rallentare a piacimenti. Conte ha mandato in campo a poco a poco i titolari non schierati dall’inizio trovando buone risposte da tutti: di Lautaro il 5-1 al 25’ su altro assist di Sanchez, poi la doppietta di Caprari fissa il risultato e fa arrabbiare Conte per il quarto gol subito in due partite.



