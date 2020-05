Cigarini-Cagliari, il punto sul rinnovo

Come riferisce la Gazzetta dello Sport il Cagliari e Cigarini sono a colloquio per il rinnovo di contratto. I rapporti tra il giocatore e il presidente Giulini sono ottimi e si sta ragionando per portare la scadenza al 2021.

Sulle tracce del centrocampista ci sono anche Parma e Monza ma al momento la priorità resta il club sardo: Cigarini si sente un leader dentro e fuori dal campo e al momento non è interessato a cambiare aria. Inoltre è stato molto apprezzato dalla dirigenza il suo impegno per la rinuncia di una mensilità dello stipendio, cosa per nulla scontata da parte di un calciatore in scadenza.

A febbraio si era parlato di un momento di tensione tra lui e Pavoletti, che però si è rivelato poi infondato: "Sono 15 anni che frequento i campi di Serie A e le malelingue ci sono sempre state, ovunque – aveva detto Cigarini in una conferenza stampa -. Qualcuno si diverte a mettere in giro queste voci infondate e ridicole perché vogliono minare il nostro gruppo, il nostro spogliatoio. Però tutti sappiamo che è proprio la nostra coesione ad averci fatto arrivare fin qui".

SPORTAL.IT | 17-05-2020 12:26