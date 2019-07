Cigarini: "Per fortuna sono ancora qui"

Il centrocampista del Cagliari Luca Cigarini in conferenza stampa ha parlato dal ritiro in Val di Pejo: "Sono contento che inizi una nuova stagione e penso di essermi guadagnato la fiducia della società. L'inizio della stagione scorsa è stato complicato, ma ora le cose vanno benissimo". Tutto ok con Maran: "In realtà col mister c'è sempre stato un buon feeling, quest'anno lo stiamo cementando sempre di più".

L'ex Parma è sempre più leader: "Fortunatamente la mia entrata in campo è coincisa con i miglioramenti della squadra, anche io ne ho beneficiato. Ma come ho sempre detto, il leader lo fa il gruppo. Sono contento, percepisco la stima dei miei compagni nei miei confronti ed esserne un punto di riferimento comporta responsabilità in più". "Cagliari è una tappa fondamentale – continua, il club ha puntato su di me dopo un anno difficile e non lo dimenticherò. La mia idea era già lo scorso anno quella di restare qui e sono contento che sia andato tutto bene. C'è stata qualche complicazione e per qualche tempo ho temuto che non si trovasse: c'è stato un momento di stallo e non sai mai come vanno a finire le cose, ma per fortuna siamo qui".

SPORTAL.IT | 15-07-2019 16:13