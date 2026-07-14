Cinà, quanti rimpianti: non sfrutta un match point e cede ad Halys a Gstaad. Pellegrino e Travaglia avanzano a Bastad

La terra europea regala gioie e dolori all'Italia del tennis: Cinà non sfrutta una palla match e cede al tiebreak del terzo ad Halys, bene Pellegrino mentre Travaglia torna dopo tre anni e vince con Krumich

Giornalista (pubblicista) sportivo a tutto campo, è il tuttologo di Virgilio Sport. Provate a chiedergli di boxe, di scherma, di volley o di curling: ve ne farà innamorare

I rimpianti di Cinà, la progressione di Pellegrino. Due umori all’opposto che segnano la giornata italiana sulla terra rossa europea, con Andrea Pellegrino che a Bastad s’impone per 6-2 6-3 contro il norvegese Nikolai Budkov Kjaer (che in classifica lo sopravanzava di 20 posizioni), mentre Cinà a Gstaad non sfrutta una palla match contro Quentin Halys (che in realtà l’ha annullata con un servizio vincente) e cede al tiebreak del terzo set, sprecando una ghiotta opportunità per avanzare al turno successivo dopo essere entrato nel main draw passando dalle qualificazioni.

Pellegrino non tradisce: ora la sfida con Rublev

Pellegrino sapeva di avere qualcosa in più rispetto a Kjaer, al netto di una classifica che lo vedeva partire sfavorito. Ma la prestazione offerta è stata sufficientemente continua e solida per potersela cavare senza grosse difficoltà. “Sono felice dell’intensità che sono riuscito a mettere in tutto l’incontro”, ha commentato il giocatore pugliese. “L’esordio non è mai semplice da gestire, ma sono stato bravo a tenere tutto sotto controllo. Ora sfiderò la testa di serie numero 1, cioè Rublev, ma ho voglia di regalarmi una bella prova, ripensando anche alle 5 palle match non sfruttate lo scorso anno al secondo turno contro Griekspoor”.

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Contro il russo sarà una prima volta assoluta, nonché la quinta per Pellegrino contro un top 20 (bilancio sul 2-2), ma dopo il convincente esordio contro Kjaer la sensazione è che qualcosa di buono potrebbe anche scaturire dalle lande scandinavi. Una partita che Andrea ha tenuto in pugno nonostante un avvio un po’ pigro al servizio, con un break ottenuto in avvio per scappare sul 4-2 prima di concedere a sua volta l’opportunità al rivale di tornare on serve.

Nell’ottavo gioco però Kjaer spreca quattro opportunità per chiudere il game e Pellegrino ne approfitta, trovando il secondo break e poi chiudendo nel turno successivo di battuta. Nel secondo set il break arriva nel terzo gioco, poi nel settimo gioco altri errori del norvegese (anche due doppi falli) spianano la strada al 6-2 finale.

Cinà contro Halys sfiora il colpaccio. Travaglia è tornato!

Cinà contro Halys ha dovuto vedersela con un rivale decisamente scomodo, ma dopo aver ceduto 6-3 il primo parziale (fatale il break subito nel secondo gioco) ha replicato con grande veemenza e con la stessa moneta, portando il transalpino a giocarsi tutto al tiebreak del terzo dopo avergli tolto il servizio nel sesto gioco (in precedenza Cinà aveva dovuto annullare due palle break nel quinto).

Nel terzo parziale nessun cedimento al servizio né da una parte e né dall’altra, con il tiebreak a sua volta assai equilibrato. Sul 6-5 è il palermitano ad avere la prima palla match, ma Halys con una prima vincente l’annulla senza difficoltà. Poi sul 7-6 a suo favore è bravo a trovare una bella risposta e a condannare Cinà a un ko. immeritato e tra tanti (troppi) rimpianti, impedendogli di andare a sfidare Bublik agli ottavi.

A Gstaad resta in ballo Sonego, che domani agli ottavi affronterà il belga Collignon. A Bastad avanza al secondo turno anche Stefano Travaglia, che mancava da un main draw ATP da quasi tre anni, ma che all’esordio ha battuto Krumich per 6-4 6-2. Affronterà Mariano Navone, mentre Luciano Darderi (seconda testa di serie) attende ancora di sapere quale sarà il suo avversraio agli ottavi.