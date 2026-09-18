L'Italia del tennis guarda al futuro nel circuito maschile, dove oltre al il numero 1 al mondo Jannik Sinner può vantare di avere anche il miglior teenager in classifica dopo le venti candeline spente da Jodar

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L’Italia del tennis continua a sfornare talenti, anche dopo la fortunatissima generazione di giocatori nati tra il 2001 e il 2002. L’ultima grande promessa del tennis maschile è infatti Federico Cinà, giocatore classe 2007 già campione Challenger e capace di esordire (con tanto di vittoria al suo primo incontro) in due Slam in questa stagione e oggi migliori teenager nella classifica ATP.

L’Italia continua a sfornare talenti nel tennis

Dopo decenni ai margini nelle ultime stagioni l’Italia si è imposta ai vertici del tennis maschile, dove è riuscita a portare tanti dei propri talenti a partire da Fabio Fognini, che ha svolto in un certo senso il ruolo di apripista per i successi prima di Matteo Berrettini (senza dimenticare l’uomo Davis Lorenzo Sonego) e poi dell’incredibile generazione nata tra il 2001 e il 2002 di cui fanno parte Matteo Arnaldi, Flavio Cobolli, Lorenzo Musetti e, ovviamente, il miglior giocatore italiano di sempre, Jannik Sinner. L’Italia però vuole prolungare il più possibile il proprio momento d’oro e guardando alle nuove generazioni sembra avere tutte le carte in regola per farcela.

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Cinà miglior teenager del circuito ATP

Tra i giovani più in vista del circuito c’è infatti l’azzurro Federico Cinà, giocatore classe 2007 che l’anno scorso fece il suo esordio nel circuito maggiore stupendo tutti tra Miami e Madrid e che quest’anno ha vinto il suo primo titolo Challenger e debuttato a livello slam al Roland Garros (con tanto di vittoria al 1° turno) e allo US Open.

Risultati che rispecchiano la sua crescita, certificata anche dalla sua scalata in classifica, dove ora occupa la posizione n°168 (suo best ranking, che però potrebbe presto migliorare ulteriormente) che rende Cinà il miglior teenager del circuito. Un traguardo raggiunto nella giornata di ieri in seguito al compleanno di Rafael Jodar, che avendo compiuto vent’anni ha definitivamente concluso la sua epoca da teenager.

Cinà sogna la sfida a Jodar e Fonseca in casa

Jodar che tra l’altro potrebbe essere un futuro avversario proprio di Cinà in occasione delle prossime Next Gen ATP Finals che si terranno dal 9 al 13 dicembre a Reggio Calabria. L’azzurro attualmente occupa infatti la quinta posizione nella Race dedicata ai giovani talenti e ha buone chance per qualificarsi per il torneo che ha consacrato in passato talenti come Sinner e Alcaraz.

Chi invece è certo della qualificazione per il torneo di Reggio Calabria sono appunto Jodar e Fonseca, che però non è detto che decidano di prendere parte alle Next Gen. Questo perché attualmente Rafa è in corsa per un posto alle ATP Finals (è nono nella Race) e in caso di qualificazione per Torino risulta difficile immaginare che poi possa andare anche a Reggio, mentre Joao ha già conquistato il torneo nel 2024 e già l’anno scorso aveva deciso di non prendervi parte.