Cinciarini esclude la "James-dipendenza"

Andrea Cinciarini non cerca alibi: “Siamo i campioni in carica e siamo Milano, schieriamo una squadra lunga e abbiamo condotto la stagione regolare sempre al primo posto, è normale essere considerati i favoriti. E’ vero, cominciamo senza tre quinti del quintetto base, play, guardia e pivot, l’assetto è rivoluzionato, ma dietro c’è gente tosta pronta a fare la sua parte” dice al Corriere dello Sport.

“Io penso che una squadra come Milano non può dipendere da un solo giocatore, anche se è naturale che se c’è da prendere un tiro allo scadere si va da Mike. Ma noi non ci siamo mai sentiti dipendenti da lui” aggiunge l’ex canturino, parlando dell’assenza del compagno in questo avvio di playoff.

SPORTAL.IT | 18-05-2019 09:06