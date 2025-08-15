Cincinnati ad alta quota: Bolelli e Vavassori contro i campioni di Wimbledon Cash e Glasspool

Quarto di finale ostico per gli azzurri: il tabellone del doppio al Masters 1000 di Cincinnati mette di fronte due coppie ai vertici. I britannici sono i leader della Race di doppio

Il tabellone del doppio al Masters 1000 di Cincinnati mette di fronte due coppie ai vertici del circuito. Sul cemento dell’Ohio, Simone Bolelli e Andrea Vavassori cercano il pass per la semifinale contro i britannici Julian Cash e Lloyd Glasspool, reduci dal trionfo storico a Wimbledon e attuali leader della Race di doppio.

Il percorso di Bolelli e Vavassori

Per gli azzurri, quinti nella Race e sesti nel seeding, il cammino è stato lineare: dopo il successo d’esordio in due set contro Lammons/Pel, nei quarti hanno regolato le wild card di casa Robert Cash e J.J. Tracy con il punteggio di 6-3 7-6(8). La stagione 2025 ha regalato loro soddisfazioni importanti: quattro titoli (Adelaide, Rotterdam, Amburgo e Washington) e due finali di peso, agli Australian Open e ad Halle.

Il dominio britannico di Cash e Glasspool

Dall’altra parte della rete, Cash e Glasspool arrivano con un ruolino di marcia impressionante. Prima coppia tutta britannica a vincere il doppio maschile a Wimbledon dal 1936, hanno conquistato cinque trofei nel 2025 – Brisbane, Doha, Queen’s, Eastbourne e lo Slam londinese – cedendo sull’erba solo in finale a ’s-Hertogenbosch. In carriera contano sei titoli insieme e sono saliti al vertice della classifica stagionale dopo il trionfo all’All England Club.

Precedenti e attesa per il cemento dell’Ohio

Il bilancio dei precedenti sorride a Bolelli e Vavassori, vittoriosi in entrambi i confronti diretti. I due precedenti sono entrambi del 2025: la coppia italiana si è imposta sulla terra di Amburgo 7-5 e sul cemento indoor di Rotterdam al termine di una semifinale combattutissima decisa dai tie-break: 7-6 7-6. LL’incrocio odierno avrà il fascino e la tensione di una sfida tra due delle coppie più forti e in forma del circuito.

Dove vedere Bolelli-Vavassori contro Cash-Glasspool in TV e streaming

Bolelli-Vavassori contro Cash-Glasspool è previsto come primo incontro di giornata sul Court 3 di Cincinnati, con inizio per le ore 11 locali, le 17 in Italia. La diretta TV sarà su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis, mentre per la diretta streaming il match sarà visibile su Sky Go e NOW.