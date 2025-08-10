Cincinnati, Alcaraz rischia grosso contro Dzumhur: ma è bufera per i consigli richiesti sul dopo sbornia

Lo spagnolo la spunta solo al terzo set, dopo aver vissuto un blackout nella fase centrale del match: polemiche per un'intervista inopportuna, con risposta elegante di Carlos.

Quanta fatica per Carlos Alcaraz. Il debutto dello spagnolo al Masters 1000 di Cincinnati si è rivelato più complicato del previsto, con lo spagnolo – numero 2 al mondo – che ha rischiato l’eliminazione al cospetto di un avversario sì scorbutico, l’arcigno bosniaco Damir Dzumhur, ma tutt’altro che irresistibile. Ci sono voluti tre set perché il murciano completasse l’opera e staccasse il visto per il terzo turno del torneo sul cemento dell’Ohio, visto che nel secondo parziale Carlitos ha pagato uno dei suoi classici momenti di blackout, cedendo di schianto al cospetto del suo avversario.

Cincinnati: Alcaraz batte Dzumhur con fatica

Pronti via e Alcaraz prende il largo nel primo set. Dove non sembra esserci storia, con Carlos che fa ben presto il vuoto. Finisce 6-1 e c’è chi prende nota del tempo che occorrerà ad Alcaraz per vincere la partita: farà prima dei 59 minuti impiegati da Sinner per battere Galan? Invece nella frazione successiva Alcaraz s’addormenta e Dzumhur ne approfitta, restituendo quasi integralmente il favore: 6-2 il punteggio per il bosniaco. Si va al terzo dove Alcaraz strappa il servizio all’avversario nel quarto gioco, poi subisce il controbreak al settimo. Nuovo break di Carlitos e vittoria col fiatone sul 6-3, dopo un’ora e 41 minuti di gioco.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Alcaraz e la domanda sulla sbornia: che risposta

Di Alcaraz, in ogni cao, si parla tanto nelle ultime ore sui social per un’intervista concessa a BB Tennis, in cui l’asso spagnolo si è visto formulare una domanda decisamente inopportuna. Una giornalista, infatti, ha chiesto allo spagnolo: “Sei stato un po’ impegnato tra feste e discoteche, quali sono i tuoi consigli per smaltire una sbornia?“. Alcaraz non si è scomposto, anzi si è fatto una risata e ha risposto con grande eleganza: “Ho avuto sempre i miei giorni e il mio tempo per uscire la sera, il pomeriggio, a tutte le ore. La verità è che il giorno dopo, quando mi sveglio, sto bene. Non ho nessun consiglio da dare su questo argomento”, la replica sorridente.

Fan di Carlitos indignati dopo l’intervista trash

Tanti i commenti all’intervista, soprattutto da parte di fan di Carlitos. Accompagnati, naturalmente, dalle critiche sull’opportunità di formulare una domanda del genere, insieme al compiacimento per la replica disincantata del numero 2 della classifica ATP. “Hai un campione del genere davanti e fai una domanda sulle sbornie“, il commento di un utente spagnolo. “Certo che ormai tutti possono fare i giornalisti”. E ancora: “Un’intervista che passerà alla storia del trash”. Elogi, poi, al savoir fare di Alcaraz: “Confesso che al suo posto non avrei avuto la stessa capacità di autocontrollo“.