Dopo i duelli tra Sinner e Alcaraz, il tennis italiano e quello spagnolo tornano a sfidarsi: agli ottavi è Cobolli contro Jodar. Tirante non si ferma più, ok Zverev e Mensik

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La rivalità tennistica tra Italia e Spagna trova nuovi interpreti. Con Sinner e Alcaraz fermi ai box e ancora non del tutto certi del rientro agli US Open, a Cincinnati si assisterà alla sfida degli ottavi di finale tra Flavio Cobolli e Rafa Jodar. Il numero 9 del ranking ATP contro il talento madrileno che occupa l’undicesima posizione e ha il record della leggenda Boris Becker nel mirino. Intanto continua l’avventura di Tirante: il boia di Djokovic fa fuori anche Landaluce; avanti Zverev e Mensik, Fonseca costretto al ritiro. Subito eliminate le sorelle Venus e Serena Williams.

Cincinnati, Cobolli-Jodar come Sinner-Alcaraz: è semre Italia-Spagna

È ancora Italia-Spagna nel tennis. E in attesa di rivedere in campo i primi due giocatori del mondo, Sinner e Alcaraz, gli occhi sono puntati sull’ottavo di finale del Cincinnati Open tra Cobolli e Jodar. Il 24enne romano arriva alla sfida di mercoledì 19 agosto dopo aver superato prima il serbo Miomir Kecmanovic e poi il belga Alexander Blockx, battuto 7-5, 4-6, 7-5 al termine di un incontro durato 2 ore e 29 minuti. In entrambi i match Cobolli ha però dovuto concedere un set.

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Jodar si è invece lasciato alle spalle la ‘delusione’ per la semifinale persa a Toronto contro Nakashima. Dopo un esordio non facile contro Shapovalov, lo spagnolo ha reagito nel migliore dei modi, imponendosi con una prestazione dominante contro il cileno Tabilo, spazzato via con un netto 6-2, 6-1.

Jodar sfida Cobolli e insegue il record di Becker

Per Jodar il match contro Cobolli va ben oltre la qualificazione ai quarti di finale del torneo sul cemento americano. Il talento madrileno è infatti a 654 punti dalla top 10, attualmente chiusa da Taylor Fritz, e può puntare a riscrivere un record che appartiene a Boris Becker. Il tedesco nel 1985 impiegò 210 giorni per passare dalla top 100 alle prime dieci posizioni del ranking: Jodar è entrato nell’élite lo scorso 30 marzo e, a Cincinnati, è arrivato a quota 140 giorni.

Il torneo rappresenta dunque la prima occasione per superare Becker, anche se per riuscirci avrebbe bisogno di conquistare il titolo. Una seconda chance potrebbe arrivare agli US Open, in programma dal 30 agosto al 13 settembre. Jodar, già testa di serie a New York, è inoltre settimo nella Race to Turin con 2.499 punti, appena 81 in meno di Daniil Medvedev. Un altro traguardo prestigioso è quindi sempre più vicino.

Cincinnati, Tirante non si ferma più, ok Zverev, Fonseca out

Thiago Tirante continua a sorprendere a Cincinnati. Dopo la clamorosa vittoria contro Djokovic, l’argentino ha superato anche il giovane spagnolo Landaluce, imponendosi in due set tiratissimi: 7-6(5), 7-6(6) dopo 2 ore e 16 minuti. Un altro successo di peso che conferma il momento straordinario di Tirante, arrivato almeno agli ottavi negli ultimi tre Masters 1000 disputati. Avanza Zverev, che ha piegato Atmane in due tie-break (7-6, 7-6).

Sorride anche Mensik, autore di una solida prestazione contro Hijikata: il ceco ha chiuso con un netto 6-3, 6-4 e si è qualificato agli ottavi. Il brasiliano Joao Fonseca, che avrebbe dovuto disputare il suo match di terzo turno martedì, si è ritirato. Il 19enne ha infatti avvertito un fastidio nella parte sinistra dell’addome durante un allenamento e, dopo gli accertamenti, ha scelto insieme al suo team di fermarsi per recuperare nel minor tempo possibile.

Venus e Serena Williams, il ritorno finisce subito: ko a Cincinnati

A Cincinnati è tornata in campo una delle coppie più iconiche della storia del tennis. Venus e Serena Williams hanno riassaporato insieme il doppio a quattro anni dall’ultima apparizione, ma il loro rientro si è concluso al primo turno. A imporsi sono state l’ucraina Marta Kostyuk e l’americana Peyton Stearns, vittoriose per 6-2, 1-6, 10-8 dopo un’ora e 18 minuti di gioco. L’avvio ha visto le Williams in difficoltà, soprattutto Serena, ritiratasi quattro anni fa. Dopo aver ceduto nettamente il primo set, le americane hanno reagito con forza nel secondo set costringendo poi le avversarie al super tie-break.

La sconfitta non cancella l’attesa per questo ritorno speciale. Resta ora da capire se Venus e Serena torneranno a giocare insieme anche agli US Open, appuntamento per il quale non hanno ancora ufficializzato la partecipazione. Eccezion fatta per la parentesi Wimbledon, Serena è assente dal circuito dal 2022, mentre Venus ha continuato a competere e nel 2025 aveva raggiunto i quarti di finale del doppio a New York con Leylah Fernandez.