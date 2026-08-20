Cincinnati, Cobolli non si ferma più: batte in rimonta Paul, tocca il best ranking alla 6 e mette Djokovic nel mirino

Indomabile Flavio Cobolli. nel bene e nel male: parte malissimo contro un Tommy Paul in stato di grazia, poi ribalta l'inerzia del match e chiude al terzo, non prima di aver sprecato 4 palle break (buona la quinta)

Giornalista (pubblicista) sportivo a tutto campo, è il tuttologo di Virgilio Sport. Provate a chiedergli di boxe, di scherma, di volley o di curling: ve ne farà innamorare

A Flavio Cobolli le cose facili non sono mai piaciute, ma contro Tommy Paul ha davvero rischiato di superare il limite. Perché a furia di complicarsi la vita stava per buttare via un’occasione ghiotta come poche, anche se poi la bravura di un giocatore è quella di riuscire sempre e comunque a far tornare i conti. E Cobolli contro l’ostico (e caldissimo) Paul li ha fatti tornare: altra vittoria al terzo, altra qualificazione pesante in quel di Cincinnati, che mal che vada (aspettando Musetti) vedrà un italiano in semifinale. E soprattutto, best ranking alla 6, con Djokovic a portata di sorpasso. Diavolo di un Cobo.

Flavio è chirurgico quando serve: “Ma è ancora lunga…”

I numeri di questa estate americana raccontano di un Flavio rinato, quasi in grado di tornare sui livelli stratosferici mostrati a inizio giugno al Roland Garros. Con la qualificazione alle Finals decisamente a portata di mano (attualmente è quarto dietro ai primi tre del ranking, cioè ai già qualificati Sinner e Zverev e ad Alcaraz), tutto sembra dire che il salto di qualità adesso è arrivato per davvero.

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Anche se con Paul c’è stato da sudare, seppure la cosa non è che faccia poi così tanto notizia: l’americano veniva da una prima parte di torneo importante, dove aveva battuto Hurkacz, Vallejo e soprattutto Zverev (tutti al terzo). Stavolta però la fiammata di Tommy è durata un set appena, il primo, dominato in lungo e in largo senza dare alcuna opportunità al romano di replicare.

“Forse ero un po’ stanco per la battaglia con Jodar e ho faticato a mettermi in ritmo”, ha commentato a fine partita Cobolli. “Poi però mi sono sciolto, ho cominciato a trovare continuità nell’azione e credo di aver fatto davvero una bella partita. Detto questo, non cambia niente: si va avanti giorno per giorno, cercando di migliorare e provando ad alzare il livello. Sono contento, ma non ho ancora fatto niente”.

Paul si spegne dopo un primo set dominato

In realtà Cobolli sa di aver fatto tanto, perché una vincere una partita con percentuali tutte favorevoli all’avversario (60% contro 54% di prime servite, 76% contro 69% di punti ricavati con la prima, 12 ace a 10 e appena un punto in meno, 82 a 83) dimostra che l’equilibrio è stato quasi totale, ma con lieve supremazia del giocatore statunitense.

Eppure Flavio l’ha vinta sui dettagli: ha ottenuto più punti con la seconda (66% a 59%), dimostrando che è in risposta che ha trovato la chiave per rimettersi in carreggiata dopo un primo set senza storia, dominato dalla battuta potente di Paul e da qualche gratuito di troppo di Cobolli, che ha ceduto due volte il servizio. Ma nel secondo set la musica è cambiata: il romano ha preso coraggio e ha trovato un break in apertura, facendoselo bastare e senza dare opportunità di replica.

Nel terzo è stato Paul a mostrare la fatica prima del tempo: nel settimo gioco ha salvato 4 palle break, ma nel nono gliene è stata fatale una, giocata male in avanzamento e chiusa con un dritto fuori misura. Il romano quando c’è stato da chiudere non s’è fatto pregare, concedendo appena un 15 sul suo turno di servizio. Se Musetti uscirà “vivo” dall’accerchiamento a stelle strisce (Tiafoe e poi eventualmente uno tra Fritz e Nakashima) ci potrebbe scappare anche un derby in finale. Ma ad ogni modo nessuno vorrebbe ritrovarsi a che fare con un Cobolli settato così bene.

Cobolli tutto da ridere tra “bagni” e delivery di M&M’s

Tra le curiosità di serata, due perle consegnate direttamente al mondo dei social: la prima è il “bagno rinfrescante” al viso al termine del primo set, con Flavio che ha aperto il coperchio del congelatore messo a disposizione degli atleti (con dentro ghiaccio e bibite rinfrescanti: temperatura intorno ai 30 gradi, ma umidità vicina al 70%…) e ci si è praticamente tuffato dentro.

La seconda, sempre in quei minuti di sofferenza, con una sorta di delivery ricevuto sul posto: ha chiesto degli M&M’s allo scopo di recuperare energie. “Mi piacciono i cioccolatini colorati, mi mettono allegria. Avevo bisogno di un pò di energia e mi sembravano la ricarica perfetta”. Viste come sono andate le cose, qualcosa di cui prendere nota per il futuro. E magari da ripetere nella prima semifinale in un 1000 centrata in carriera.