Cincinnati, scene di ordinaria follia: Collins perde la testa e fa come Medvedev, Tirante va ko con Nardi e distrugge la racchetta

Prima giornata di match a Cincinnati e subito nervi alle stelle: la statunitense Danielle Collins fa una sceneggiata e perde con Townsend, la rabbia di Tirante nel corso del match con Naldi

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

Non è la prima volta che Danielle Collins si rende protagonista di una sceneggiata in campo. La tennista statunitense, che nel 2024 ha vissuto la sua migliore stagione, sta vivendo un momento di grande difficoltà e questo finisce per incidere anche sul suo comportamento in campo decisamente non irreprensibile. Ma a Cincinnati non è l’unica a mostrare un comportamento molto al limite.

Collins perde la testa poi fa come Medvedev

In molti definiscono il tennis come “lo sport del diavolo”: ogni atleta deve affrontare dei momenti di grande frustrazione e non tutti li gestiscono nel migliore dei modi. Di sicuro non lo ha fatto Danielle Collins che continua a vivere la sua crisi personale che le sta facendo perdere sempre più posizioni nel ranking WTA. La statunitense esce al primo turno anche a Cincinnati battuta dalla connazionale Taylor Townsend con il punteggio di 6-4, 7-6.

Proprio nel tiebreak del secondo set arriva il momento di rottura per la statunitense che nettamente in svantaggio nel corso del gioco decisivo, perde completamente la testa. Mentre Townsend si prepara a servire, la statunitense comincia a urlare verso la propria panchina fermando di fatto il gioco. Arriva l’inevitabile sconfitta e Collins reagisce semplicemente andando via dal campo, lascia la sua borsa (come aveva fatto qualche giorno fa Medvedev, ndr) ed è la sua avversaria a doverla recapitare al suo coach.

Tirante distrugge la racchetta

L’Italia può sorridere dopo le prime partite al Master di Cincinnati, Lucia Bronzetti vince la maratona contro la cinese Lin Zhou e Luca Nardi riesce ad avere la meglio in un match molto complicato contro l’argentino Tirante. Nel secondo set il tennista sudamericano ha l’occasione per chiudere il parziale e rimettere il match in parità ma l’azzurro è bravo a trovare il break che gli permette di rimettere tutto in discussione e poi di vincere al tiebreak. La reazione di Tirante è però di quelle assolutamente inaspettate con il giocatore che comincia a sbattere con furia la racchetta sul campo che poi finisce distrutta la sua corsa contro la rete.

