Cincinnati, Fabio Fognini al secondo turno

Fabio Fognini avanza al secondo turno del torneo Masters 1000 di Cincinnati: l’Azzurro ha piegato per 2 set a zero (7-6, 6-3 i parziali), il georgiano Nikolos Basilashvili, numero 40 della classifica Atp.

Il tennista ligure chiude il primo set al tie-break, imponendosi sul georgiano per 7-3 dopo un parziale equilibrato. Secondo set più in discesa per l’azzurro, che chiude 6-3 soffrendo solo nei primi giochi. Nel turno successivo se la vedrà con Pella.

OMNISPORT | 16-08-2021 21:19