Cincinnati, Medvedev è una furia: spreca tre match point contro Nakashima, spacca i led e vandalizza il campo. Daniil in crisi

Giornata da dimenticare per un Medvedev sempre più in crisi dopo una prima metà di stagione positiva: il russo spreca tre match point contro Nakashima e si fa rimontare, rendendosi protagonista di una delle sue solite scenate furiose

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Le belle prestazioni della prima metà di stagione ci avevano illuso di aver ritrovato se non il miglior Daniil Medvedev, almeno una versione che gli si avvicinasse molto. Dal Roland Garros in poi però il russo sembra essere rientrato in una profonda crisi che non è cessata nemmeno col ritorno sul suo amato cemento. Dopo la sconfitta all’esordio dal Masters 1000 di Montreal infatti Medvedev è stato infatti eliminato da Brandon Nakashima al 3° turno di Cincinnati al termine di un match in cui si è reso protagonista di uno dei suoi classici tracolli emotivi, con il campo che ne ha fatto le spese.

Medvedev spreca e si fa rimontare da Nakashima

Doveva essere il torneo della redenzione per Medvedev dopo l’eliminazione all’esordio al Masters 1000 di Montreal, e invece anche Cincinnati si è rivelata una delusione per il russo, eliminato dopo una sola partita vinta contro Trungelliti. Daniil è stato infatti eliminato al 3° turno da Nakashima al termine di una vera e propria maratona dall’andamento simile alle montagne russe, con Medvedev che ha conquistato il primo set al tie break dopo essere stato sotto 5-2 e aver annullato quattro set point e poi perso il secondo (sempre al tie-break) dopo aver fallito ben tre match point consecutivi, arrivando poi al terzo senza più energie psicofisiche, permettendo così allo statunitense di vincere facilmente col risultato finale di 6-7 7-6 6-1.

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Furia Medvedev, spacca i led e ribalta i microfoni

Un match che ha creato non poca frustrazione in Medvedev, che l’ha sfogata con uno dei suoi furiosi tracolli emotivi. Tracolli che si sono verificati fin dal primo set, con Daniil che dopo aver perso il game del 5-2 per Nakashima ha scagliato la propria racchetta contro i led pubblicitari alle sue spalle rompendoli. Sempre i led pubblicitari sono stati la vittima della furia del russo anche nel secondo set, quando prima ha provato a romperli con una pallata e poi ci è riuscito tirandogli un calcio.

Per completare il proprio atto di vandalismo ai danni del campo di Cincinnati sul finire di partita, quando Nakashima si apprestava a servire per il match, Medvedev ha ribaltato i microfoni che si trovavano ai margini del terreno di gioco, questa volta però senza gesti furiosi.

Medvedev è tornato in crisi

Questa sconfitta, o meglio, questi risultati deludenti ottenuti nei due Masters 1000 andati in scena sul cemento nordamericano ci confermano come Medvedev purtroppo sia rientrato in crisi dopo una prima parte di stagione positiva in cui aveva conquistato due titoli ed era tornato a disputare una finale ‘1000’ mettendo anche in difficoltà Sinner. Dagli Internazionali d’Italia in poi, dove in semifinale era stato l’unico in tutto il torneo a togliere un set a Jannik, Daniil è infatti entrato in un vortice negativo, raggiungendo solo una volta le semifinali, tra l’altro nell’unico ATP 250 da lui disputato in questo periodo, e ottenendo un misero bilancio di 8 vittorie e 6 sconfitte da fine maggio in poi.