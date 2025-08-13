Cincinnati, Musetti e Sonego ai quarti senza giocare: Mensik ancora ko. Pioggia per Bolelli e Vavassori

A Cincinnati maltempo sempre protagonista, con Bolelli e Vavassori costretti ad attendere prima di giocare il loro ottavo. I due Lorenzo avanti per il forfait di Mensik.

C’è solo un modo oggi per essere sicuri di vincere a Cincinnati: godere del forfait della coppia avversaria, perché se anche Lorenzo Sonego e Lorenzo Musetti avessero voluto sfidare la coppia della Cechia composta da Mensik e Lehecka avrebbero dovuto chiedere il permesso prima a Giove Pluvio. Che ha deciso di rimescolare i paini degli organizzatori anche nella giornata di mercoledì, con la coppia azzurra però che non se n’è curata troppo, dal momento che proprio in virtù del ritiro annunciato a poche ore dalla partita dagli avversari si sono ritrovati con entrambi i piedi ai quarti di finale.

Sonego e Musetti, che occasione: domani i rivali nei quarti

Sonego e Musetti conosceranno soltanto nella giornata di domani il nome dei loro avversari, che usciranno dalla sfida tra Miedler/Cabral e Roger-Vasselin/Nys. Mensik, che già s’era visto costretto ad abbandonare anzitempo per infortunio il match di singolare contro Luca Nardi, non è riuscito a recuperare in tempo per la sfida del torneo di doppio, spianando la strada ai due Lorenzo che al debutto avevano superato la coppia argentina (piuttosto quotata) composta da Molteni e Gonzalez, la stessa che era stata sconfitta in Davis Cup a novembre dalla coppia italiana composta da Sinner e Berrettini nella final 8 di Malaga.

Occasione propizia, insomma, per continuare la corsa e per dimenticare i fastidi procurati dalle eliminazioni precoci nel torneo singolare, con Musetti sconfitto in rimonta da Bonzi al primo turno e Sonego costretto a cedere nella giornata del blackout a Fritz dopo aver esordito con una vittoria contro Bergs.

Bolelli e Vavassori in attesa: si riprende dopo le 23 italiane

Nella serata italiana era previsto anche il match che vedeva in campo Simone Bolelli e Andrea Vavassori, opposti a James Tracy e Robert Cash. La pioggia però ha fatto slittare il programma delle partite e il match è stato messo nel nuovo order of play intorno alle 23.15 italiane.

In aggiornamento