Cincinnati, Musetti impressiona contro Zheng: Jodar, la risposta dopo le polemiche e le contromisure per la sfida a Cobolli

Dopo Altmaier Musetti travolge anche Zheng e dopo l'eliminazione a sorpresa di Shelton si ritrova con la strada sbarrata verso i quarti di finale, che cercherà di raggiungere anche Cobolli, contrapposto a un Jodar che ha voluto mettere a tacere tutte le polemiche nei suoi confronti

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Nuova vittoria convincente per Lorenzo Musetti al Masters 1000 di Cincinnati, che dopo essersi sbarazzato di Daniel Altmaier all’esordio ha battuto Michael Zheng col risultato di 6-1 6-3 approdando così agli ottavi di finale in uno spicchio di tabellone che privo di Ben Shelton potrebbe essere sfruttato dall’azzurro per fare strada nel torneo. Nel frattempo dopo le tante polemica è arrivata la comica risposta agli hater di Rafael Jodar, che per la sfida contro Flavio Cobolli ha preso le contromisure per evitare le lunghe perdite di tempo.

Muretti impressiona contro Zheng

Dopo la vittoria per 6-4 6-2 contro Altmaier all’esordio Musetti ottiene un altro comodo successo al Masters 1000 di Cincinnati sbarazzandosi in appena un’ora e dieci minuti di Zheng. Una vittoria mai in discussione quella di Lorenzo, che ha conquistato dieci dei primi undici game portandosi sul 6-1 4-0. Messo al sicuro il secondo set l’azzurro ha poi accusato un piccolo passaggio a vuoto subendo un break, ma dal 4-3 in suo favore è tornato a giocare il suo tennis chiudendo la pratica in fretta con un altro break nel finale per il definitivo 6-1 6-3.

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Occasione per Musetti a Cincinnati senza Shelton

Musetti avanza così agli ottavi di finale dove attende il vincitore della sfida tra Adam Walton e Jaime Faria, che all’esordio aveva eliminato a sorpresa Shelton. Proprio l’assenza di Shelton, recente vincitore al Masters 1000 di Montreal, regala una bella chance di fare strada a Lorenzo, certamente favorito per l’approdo ai quarti di finale dove potrebbe affrontare uno tra Felix Auger-Aliassime, Learner Tien e Frances Tiafoe, avversari certamente temibili, ma di sicuro non ostacoli impossibile da superare per il Musetti visto in questi giorni a Cincinnati.

La risposta di Jodar agli hater: contro Cobolli nessun rischio interruzioni

Più atteso ancora dell’ottavo di finale di Musetti sarà quello tra Cobolli e Jodar, dove dopo tutte le polemiche che hanno travolto lo spagnolo nelle scorse settimane non dovrebbero (si spera) verificarsi nuove e lunghe interruzioni a causa della rottura dei suoi lacci delle scarpe. Come promesso dopo la vittoria su Shapovalov infatti Rafa in occasione della partita (poi vinta nettamente per 6-2 6-1) contro Alejandro Tabilo è sceso in campo con delle scarpe di riserva già pronte. Ma non con un semplice paio, bensì con un sacco pieno, come per prendere in giro i tanti hater che sui social lo aveva accusato di atteggiamenti antisportivi e di interrompere il gioco volontariamente per spezzare il ritmo dell’avversario e trarne profitto.