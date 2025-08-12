Cincinnati, Nardi da favola: elimina Mensik e trova Alcaraz. Bolelli-Vavassori e Musetti-Sonego, doppio urrà

Dominio dell'azzurro contro il ceco, che si ritira a match indirizzato: Carlos piega Medjedovic e ora attende il pesarese di origini napoletane. Gioie dal doppio.

Altro che lucky loser, il cammino di Luca Nardi al Masters 1000 di Cincinnati prosegue a ritmi da big del tennis. Ancora una vittoria autorevole per il pesarese di origini napoletane, che domina il match contro uno dei talenti in ascesa del tennis mondiale, il ceco Jakub Mensik, costretto al ritiro per un problema fisico quando però il match era ormai incanalato su binari favorevoli all’azzurro. Negli ottavi Nardi se la vedrà nientemeno con Alcaraz, bravo a sua volta a sbrigare in due set la pratica Medjedovic. Gioie per gli italiani anche dal doppio, visti i successi di Bolelli-Vavassori e di Musetti-Sonego.

Cincinnati, prova super di Nardi contro Mensik

Prestazione da urlo per Nardi contro il ceco, quasi sui livelli di quella valsa, lo scorso anno, una storica vittoria a Indian Wells su Djokovic. Un Nardi lucido, ordinato, preciso, aggressivo in battuta e tenace nelle risposte, bravo a prendere subito il largo nel primo set, chiuso addirittura in scioltezza sul punteggio di 6-2. L’unico momento di difficoltà in avvio di secondo, con Mensik avanti 1-0 e con una palla break per portarsi sul 2-0: neutralizzata dall’italiano. Poi il break di Nardi favorito da un doppio fallo del ceco e il ritiro deciso da Mensik, evidentemente provato anche per l’altissima umidità.

Agli ottavi per Nardi la sfida contro Alcaraz

Al prossimo turno per l’azzurro la sfida intrigante contro Carlos Alcaraz, apparso in versione decisamente più convincente della precedente gara, in cui aveva rischiato l’eliminazione al debutto contro Damir Dzumhur. Bravo lo spagnolo a condurre in porto il match senza troppi affanni, contro un Medjedovic che comunque si è battuto con onore e con grande generosità: 6-4 6-4 il finale. Che Alcaraz sia di buonumore lo dimostra pure il siparietto, diventato virale sul web: qualcuno del pubblico gli aveva passato una maschera di Rey Misterio, nota leggenda del wrestling, e lo spagnolo l’ha indossata senza indugio, divertito.

Cincinnati, doppio successo per le coppie italiane

A completare il quadro idilliaco della serata per i colori italiani, insieme al successo di Jasmine Paolini su Ashlyn Krueger nel torneo femminile, le due vittorie di Bolelli-Vavassori e Musetti-Sonego nei loro incontri di doppio. Per la coppia regina del doppio azzurro confortante affermazione in due set sulla coppia formata dallo statunitense Lammons e dall’olandese Pel: 6-4 6-4. Nel prossimo turno per i due azzurri la sfida agli americani Cash e Tracy, in tabellone grazie a una wildcard. Vittoria anche per i redivivi Musetti e Sonego ai danni del tandem argentino Gonzalez-Molteni: 6-3 7-5. Prossimi avversari i cechi Mensik (se supererà i problemi fisici) e Lehecka.