Cincinnati, Nardi e Bronzetti sfruttano l'occasione: battono Tirante e Zhu e avanzano al secondo turno

Dopo la deludente eliminazione di Arnaldi, l'Italia batte due colpi nella seconda giornata: Nardi e Bronzetti faticano ma trovano la chiave per vincere i match di debutto e avanzare nel tabellone

Le buone notizie corrono veloci a Cincinnati nel secondo giorno di partite: Luca Nardi apre la strada, Lucia Bronzetti la persegue con ostinazione e l’Italia mette due bandierine al secondo turno nei rispettivi tabelloni, rimediando in qualche modo alla battuta d’arresto di Matteo Arnaldi nel giorno d’apertura del torneo contro Bonzi. Due vittorie non scontate, soprattutto quella di Lucia Bronzetti, che contro la cinese Lin Zhu ha dovuto risalire la corrente, mostrando però resilienza e grande determinazione nel voler volgere a proprio favore una contesa che a un certo punto non prometteva nulla di buono.

Bronzetti, che battaglia con la cinese Zhu!

Non inganni la posizione nel ranking di Zhu (304): la cinese s’è dimostrata avversaria tosta, capace di sfruttare ogni minimo spiffero lasciato aperto dalla romagnola e arrivando persino a collezionare una palla match, sventata nel furente e vibrate tiebreak del terzo set. Lucia invero ha faticato un po’ più del previsto a entrare in partita: ha avuto per prima due palle break ma s’è ritrovata a inseguire 3-1 nel primo parziale, ricucendo lo strappo nel settimo gioco per poi andare avanti a sua volta di un break, pronta a servire per chiudere i conti.

Da quel momento in poi, però, la luce s’è spenta nuovamente: altro break dell’asiatica ed epilogo al tiebreak, dove un nastro prima aiuta Zhu, poi l’italiana che ritrova la parità a quota 6, ma al terzo set point concesso arriva l’errore in back che vanifica tutto.

Oltre tre ore e mezza di lotta, ma alla fine ride Lucia

Per fortuna di Lucia, la cinese nel secondo set accusa un evidente calo atletico che la costringe rincorrere subito di un break, con due interventi del fisioterapista per provare ad arginare l’ondata. Ma il set è ormai andato e quello che sorprende è semmai la reazione mostrata da Zhu nel terzo set, aperto con tre palle break (buona la terza) con immediata replica nel game successivo della romagnola.

Chi serve però comincia a faticare a tenere il turno di servizio e nel nono gioco Bronzetti si ritrova nuovamente sotto di un break, ormai appesa a un filo. È un altro contro break però a sparigliare le carte: si va ancora la tiebreak, che Zhu apre avanti per 3-0 con Lucia che cade male e s’infortuna al polso destro, chiedendo l’intervento del medico.

Quattro punti di fila alla ripresa del gioco rimettono l’italiana avanti, poi dopo un match point annullato quello buono lo sfrutta proprio Bronzetti sul doppio fallo della rivale dopo tre ore e mezza di battaglia. Per la riminese al secondo turno c’è Daria Kasatkina: sfida tosta, ma mai mettere limiti alla provvidenza.

Nardi rischia grosso, ma alla fine rispedisce indietro Tirante

Qualche minuto prima rispetto alla romagnola c’aveva pensato Luca Nardi ad aprire al meglio la giornata italiana sui campi dell’Ohio. Battendo 6-4 7-6 Thiago Agustin Tirante il pesarese ha ritrovato un secondo turno in un 1000 di cui avvertiva tanto il bisogno, pronto ora vedersela contro Denis Shapovalov.

Tutto relativamente facile nel primo set, col break trovato nel game d’apertura e conservato come una reliquia fino al termine della contesa. È nel secondo parziale però che la partita letteralmente s’incendia: Tirante passa per primo nel terzo gioco, salendo per la prima volta sul 2-1 nel match, salvo farsi subito rimontare da Nardi nel gioco successivo. Ma l’argentino fa capire di essere più in palla e scatta nuovamente avanti, salvo poi disunirsi in un game sciagurato dove commette tre doppi falli consecutivi, chiuso col break subito e con una racchetta spaccata senza pietà per la rabbia e la frustrazione.

Luca capisce che è il momento di insistere: sale lui sul 6-5 per chiudere i conti, ma nel momento della verità incredibilmente si lascia brekkare nuovamente (è la terza volta che accade nel set) mandando ogni residua risposta al tiebreak. Dove però Nardi tiene la barra dritta, salendo sul 5-2 e poi sul 6-4 prima di vacillare su un doppio fallo nella prima palla match avuta a disposizione, mentre la seconda gliela consegna Tirante che spedisce un dritto in rete. Dieci posizioni guadagnate nel ranking e terza vittoria di fila dopo le due nel tabellone cadetto con Mayo e Blockx: la versione a stelle e strisce di Nardi è decisamente migliore di quelle precedenti (specie sull’erba).