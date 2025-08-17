Cincinnati, Paolini batte Kudermetova e vola in finale contro Swiatek: Iga è un tabù, ma Jasmine ci crede

La garfagnina domina il primo set, spreca nel secondo, s'innervosisce, poi si ritrova e la spunta al terzo: ora deve provare a battere la polacca per la prima volta in carriera.

Ci sono volute due ore e venti minuti di battaglia, prima dell’urlo liberatorio: Jasmine Paolini è in finale al Masters 1000 di Cincinnati. La sospirata riscossa che ci si attendeva dalla garfagnina sul cemento statunitense dopo settimane di grigiore e di scarsa brillantezza, è finalmente arrivata. Battuta Veronika Kudermetova, la russa che ha fatto penare Jas fino all’ultimo scambio prima di arrendersi. Ora però c’è da superare un ultimo ostacolo, il più duro: Iga Swiatek, autentico tabù per la giocatrice toscana.

Cincinnati, Paolini alti e bassi con Kudermetova

Ottima la partenza di Jasmine nel primo set. Il break arriva ben presto e l’azzurra è bravissima a capitalizzare il vantaggio fino al 6-3 che pone fine alla frazione. Anche nel secondo set Paolini strappa il servizio all’avversaria, che sbaglia troppo soprattutto da fondo campo, arrivando a due punti dal match sul 5-3 e a servire per la vittoria sul 5-4. Niente da fare. Il primo servizio perso dalla toscana è quello che allunga il set, risoltosi poi al tie-break: 7-2 in favore di Kudermetova.

Paolini piega Kudermetova e stacca il pass per la finale

È il momento più duro del match per la tennista italiana, che però mantiene lucidità e freddezza, senza scomporsi. Al sesto gioco arriva anche il break, seguito però da una reazione furente da parte della russa. Tre le palle break annullate da Paolini, bravissima a evitare l’immediato controbreak da parte della russa. Il match si chiude sul punteggio di 6-3, con gli applausi dei tifosi statunitensi sempre più rapiti dalla simpatia e dalla spontaneità di Jas.

Paolini-Swiatek, orario e dove vedere in tv la finale di Cincinnati

L’appuntamento è fissato per mezzanotte di lunedì 18 agosto (diretta pay su Sky e NOW, in chiaro su Supertennis), subito dopo la finale maschile tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, per il match contro Iga Swiatek. Avversaria contro cui Paolini non ha mai vinto, nonostante l’abbia affrontata cinque volte. “È stata lunghissima, Veronika ha giocato un grandissimo servizio“, l’ammissione di Jasmine. “Fino alla fine del secondo set andava tutto bene, poi ho iniziato a innervosirmi. Dovevo tornare a lottare e l’ho fatto. Un’altra finale contro Swiatek? Contro di lei è durissima, è una giocatrice fantastica, sa difendersi benissimo e serve anche bene. Farò del mio meglio, mi piacciono le condizioni che ci sono qui“.