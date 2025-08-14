Cincinnati, Paolini batte Krejcikova e trova Gauff: ma l’ammissione di Jas sa già di resa, Roma è solo un ricordo lontano

Paolini sfata il tabù Krejcikova e approda ai quarti dove trova Coco Gauff, che proprio due anni fa a Cincinnati l'aveva travolta lasciandole appena cinque game. Jas festeggia anche in coppia con Errani

La multimedialità quale approccio personale e professionale. Ama raccontare lo sport focalizzando ogni attenzione sul tempo reale: la verità della dirette non sono opinioni ma fatti

Dopo le recenti delusioni Jasmine Paolini ha ritrovato il sorriso al WTA 1000 di Cincinnati, dove l’azzurra ha battuto per la prima volta in carriera Barbora Krejcikova – colei che l’aveva privata del titolo a Wimbledon nel 2024 – approdando così ai quarti di finale dove affronterà Coco Gauff in una sfida che vedrà la statunitense favorita, sopratutto dopo le dichiarazioni di Jas, che nel post partita ha ammesso di non avere idea di come battere la n°2 WTA sul cemento.

Paolini sfata il tabù Krejcikova

Sembra essere riuscita a mettersi alle spalle il periodo più complicato Jasmine Paolini, che al WTA 1000 di Cincinnati è tornata a mostrare, non senza qualche passaggio a vuoto, il suo tennis migliore. Oggi però del suo tennis migliore in realtà non c’è nemmeno stato tanto bisogno. L’azzurra si è infatti sbarazzata abbastanza agevolmente di una Barbora Krejcikova a mezzo servizio per colpa di un problema alla pianta del piede, trionfando 6-1 6-2 e conquistando dunque la sua prima vittoria sulla ceca, che l’anno scorso l’aveva battuta al terzo set nella finale di Wimbledon.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Ora i quarti con Gauff, ma l’ammissione di Jas sa già di resa

Jasmine approda dunque ai quarti di finale nel tabellone singolare del WTA 1000 di Cincinnati, dove affronterà Coco Gauff, che in precedenza si era sbarazzata dell’altra azzurra Lucia bronzetti con il risultato di 6-2 6-4. Si tratta della quinta sfida tra le due giocatrici che si sono spartita equamente i quattro precedenti.

Nonostante questa statistica equilibrata, nell’intervista post vittoria su Krejcikova Paolini è sembrata poco convinta di poter fare nuovamente il colpaccio sulla n°2 WTA come fatto agli Internazionali di Roma circa tre mesi fa: “Non so come farò a batterla, giocare qua è difficile è così diverso e veloce rispetto ai campi in terra. Due anni fa avevo vinto appena cinque giochi contro di lei, spero di fare meglio. È una grande giocatrice con una grande personalità. Cercheremo di disputare una bella partita, di qualità, è sempre un piacere giocare contro una campionessa come lei”.

A preoccupare Jas potrebbe essere il fatto che mai le è riuscito di batterla su una superficie diversa dalla terra rossa e che proprio a Cincinnati due anni fa era stata travolta da Gauff. Oltre a questo va aggiunto che rispetto a quando si incontrarono a Roma Paolini arriva con molta meno confidenza e pochi risultati positivi alle spalle, motivo in più per cui potrebbe sentirsi in difetto rispetto a Coco.

Errani-Paolini ai quarti senza giocare

Prima della vittoria contro Kreijcikova, Paolini aveva strappato un altro pass per i quarti di finale al WTA 1000 di Cincinnati. Jas e Sara Errani sono infatti approdate tra le migliori otto coppie nel doppio femminile senza nemmeno dover scendere in campo in seguito al ritiro di Magda Linette e Clara Tauson. Le azzurre sfideranno dunque Peyton Stearns e Market Vondrusova per un posto in semifinale.